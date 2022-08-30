40歲女星張韶涵近年將事業重心移轉大陸發展，登上許多歌唱和綜藝節目，以高亢的歌喉與個人魅力，受到許多粉絲追捧。她出道20年雖歷經不少風波，但臉上似乎沒有歲月的痕跡，也網網友封為「凍齡女神」，昨(29)日她更是分享了16歲的舊照，她毫無差別的五官再度掀起熱議。

近日張韶涵在個人微博上公開一張25年前的照片，16歲的她頂著一顆可愛的妹妹頭，留著中長髮，身穿白色上衣搭配一件有卡通圖案的紅色背心，下身是微短的格子裙，搭配當年非常流行的小腿肚泡泡襪。看她倚靠在鐵櫃旁，人似乎是在學校中，旁邊還有放在地上的書包與外套，好像回到了青澀的時代，而她幾乎沒有變的外表，也成為粉絲關注的焦點。

張韶涵的五官看起來與年輕時無異，但多了一股女人味。(圖/張韶涵 微博)

張韶涵先前就分享過凍齡的保養訣竅，包括多喝開水、補充維生素C等等，如今她公開了25年前的照片，五官幾乎看起來一樣，純天然的臉孔經過出道20年流逝，看起來變得更加有女人味。粉絲們紛紛留言大讚「是可愛的小小涵」、「想和1998年的安琪拉做同學」、「哇，是年輕時期的安琪拉」、「明星真的都有不老秘訣」、「哇！小時候的妳穿衣也挺好看的！」。

張韶涵積極在大陸發展，勇闖一片天。(圖/張韶涵 微博)

張韶涵以演員身分出道，主演過許多經典台劇《MVP情人》、《公主小妹》等，成為歌手以後更唱紅了許多知名歌曲，像是《遺失的美好》、《歐若拉》、《隱形的翅膀》等，她近期將演藝事業重心移往大陸，也有相當好的成績。