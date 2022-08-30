侯男3年前餵食流浪貓時，搭訕認識13歲少年，兩人往來頻繁，侯送手機、食物，但涉數次摸抓少年生殖器猥褻。少年以手機錄下兩人討論上學遲到的處罰成為證據，少年要求「不能再摸」生殖器、侯說改「用棍子打」。經少年母親報案，侯男辯是「玩笑話」，法官認定一般不會以「摸生殖器」處罰，依對少年強制猥褻判2年，可上訴。

侯男2019年在中市住處附近停車場餵流浪貓，搭訕認識也來餵貓的男國中生，侯藉口拿飼料帶少年回家，竟他不注意，突然伸手隔著褲子偷襲摸抓少年生殖器，少年不以為意地離開。

豈料，侯男在8月8日至10月16日期間共4次，趁少年母親外出工作不在家，以借手機、平板電腦給他把玩、送餅乾止飢等藉口到少年家去，趁機伸狼爪摸進少年褲管內觸摸生殖器，不理會少年表示「不要用」、腳踢及推開手等方式拒絕，說是「鬧著玩」的強行撫摸、握弄5、6分鐘不等。

雙方相處過程，侯男叫少年要乖乖上課，兩人談條件時，少年以把玩的手機錄音，聲稱他如果做不到，願意被侯「摸生殖器」，也要求侯要承諾「以後都不能再摸了」；侯答應後，竟說：「不能摸」，「用棍子打」，兩人對談語氣平和嬉鬧。

少年向母親透露遭摸生殖器，母親得知後報警。少年說，侯男除了摸他生殖器外，給他手機、易付卡，對他不錯，因媽媽賺錢不多，他餓肚子時，侯也會拿東西給他吃，而且每次摸完後，都答應下次不會再摸，所以，他才與侯男往來。

侯男否認性騷擾及強制猥褻，辯稱餵流浪貓才認識少年，因得知他單親家庭處境，才出手相助，並沒有惡意，少年如遭到強猥褻，兩人不可能往來頻繁、電話不斷，至於錄音對談只是「玩笑話」。

法官勘驗錄音內容，發現兩人討論到校遲到的處罰都繞著如何「處罰」少年生殖器為條件，一般人際互動及社會通念不會將「摸生殖器」作為處罰條件，侯男舉止已逾越人倫界線、對少年存有淫念，且少年也被侯行為所苦，法官認定少年確實遭到猥褻。

一審將侯男依性騷擾罪判拘役30日，得易科罰金；對少年強制猥褻罪4罪，判刑2年。侯男不服上訴，二審法官以一審性騷擾部分，法官未變更起訴法條，予以撤銷；而強制猥褻部分駁回，仍可上訴。