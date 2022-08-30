最近甫播畢的人氣韓劇《非常律師禹英禑》改編部份真實法律案件，帶領觀眾跟著自閉症律師主角，透過每集不同案件的探討，引起觀眾共鳴與反思，其中一集小鎮居民為了阻止不當開發，進行小蝦米對抗大鯨魚的訴訟，最後因為社區大樹-朴樹被指定為天然紀念物，而拯救了小鎮。在宜蘭結頭份社區也有一棵老茄苳樹，宛如韓劇中的護村樹，成功守護歌仔戲文化也串起居民的心。

宜蘭結頭份社區的社區大廟前有一棵千年老茄苳樹，當地人敬稱為「大樹公」，早年居民於農閒時在「大樹公」下自編自唱，發展出本地歌仔，孕育出歌仔戲雛形，也被世人視為台灣歌仔戲文化的起源地。一直以來「大樹公」都是地方文化與生活重心，為免老樹因環境變化與開發遭受破壞，因此在地方居民的奔走倡議下，「大樹公」終於在2014年被宜蘭縣政府登錄為「縣定文化景觀」，不僅有了名分，也能受到保護，居民也因此更團結。社區也在信義房屋「社區一家」計畫支持下，推動歌仔戲文化，以社區之力年年舉辦「結頭份歌仔戲文化節」，至今已成為全國文化界的盛事。

社區年輕一代也積極投入，共同傳承歌仔戲文化。（圖片來源：結頭份社區發展協會）

本來也是北漂青年的結頭份社區發展協會理事長陳聰文表示，2007年回到故鄉宜蘭後，因緣際會下發現社區與歌仔戲的淵源，於是開始推廣歌仔戲文化，發下心願要將歌仔戲原鄉的光彩找回。不僅成立本地歌仔戲班，邀請老師每周來教社區居民學戲，自己也擔任文武場伴奏樂隊，連太太也加入演出，感動地方老少居民一起投入，在過程中不只保存了地方文化，也凝聚了社區人心。

如今年年舉辦的「結頭份歌仔戲文化節」早已是全國盛事，地方歌仔戲班也受到肯定，受邀到各地演出，近年也將永續環保議題編成戲碼演出，成為另類的環境教育。

信義房屋「社區一家」計畫執行經理黃卉芃表示，「社區一家」和結頭份社區的淵源很深，連續多年支持社區發揚歌仔戲文化，過程中看到結頭份社區居民為了守護大樹公下的歌仔戲文化，上下一心、共同投入，居民們也在守護文化過程中獲得自我肯定與社區認同的價值，這正是社區一家計畫所要傳遞的精神。未來社區一家也會持續擔任支持者的角色，協助更多有心投入社區的團體和個人圓夢。