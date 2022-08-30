海管處表示，該公廁目前驗收排程中，預計9月中會開放遊客使用。（徐其萬提供／蔡明亘桃園傳真）

海管處29日已派員清理完畢，並將公廁重新上鎖。（徐其萬提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市草漯沙丘為全台首座沙丘地質公園，擁有台版撒哈拉沙漠之稱，為超人氣打卡景點。桃市府海岸管理工程處約半個月前設置新公廁，等待接通水電後驗收故尚未開放，怎料卻遭民眾「撬開門鎖」闖入，亂扔垃圾造成內部環境髒亂不堪，海管處緊急派員清理，並張貼告示預計9月中開放。

草漯沙丘停車場位於潮音北路旁，新設公廁尚未開放，海管處先行上鎖並拉封鎖線提醒民眾。市議員徐其萬近日接獲民眾通報，稱有民眾撬壞新公廁的門鎖，擅自闖入使用，現場還留下瓶罐、衛生紙與尿布等大量垃圾，塞爆垃圾桶，地板與馬桶更沾有不少髒污，內部環境髒亂不堪。

海管處獲報後，昨派員到場徹底清潔，除重新上鎖、再次拉起封鎖線外，也以木板暫時封門，張貼公告說明公廁尚未啟用。徐其萬表示，每到假日，許多遊客都會到草漯沙丘遊玩，會將車停在此停車場，要求海管處盡快啟用，雖接水電要等申請流程，也應事先張貼告示提醒民眾，同時呼籲遊客應具公德心，別在觀光景點留下髒污。

對此，海管處設施工程科說明，新廁所整體結構於8月15日完工，但須待水電全都接通，並通過驗收後，才能開放給遊客使用，這期間遭到民眾破壞門鎖擅闖，還讓環境變得髒亂，第一時間派員整理後，目前驗收排程中。

設施工程科也提到，預計9月16日前該公廁可開放使用，啟用後將會由海管處生態保育科委由廠商，負責定時清潔公廁，提供遊客乾淨舒適的廁所環境。