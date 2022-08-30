苗栗縣警局婦幼隊執行護童專案，向學童宣導安全觀念。（苗栗縣警局提供／謝明俊苗栗傳真）

30日是開學日，苗栗縣警察局為了守護學童到校安全，動員了所屬婦幼隊及5個分局警力157人，在各轄區內小學執行護童專案，加強維護學童上學、放學的安全，並將警力規劃在最明顯的位置，針對學校附近周遭可能的狀況加以盤查或排除，務期讓每一位學童上、下學均能安全。

縣警局婦幼隊及各分局家防官，並利用開學日向學童進行婦幼安全宣導觀念，提醒學童「小心陌生人」，學童上、下課應結伴而行，避免單獨行經狹巷、昏暗之地下道、偏遠公園，如遇不肖人士跟蹤、騷擾，應趕緊向鄰近商家求援，立即撥打110報案；以及建立學童身體自主權之觀念，教導學童「保護自己，尊重他人」，除了不讓自己的身體及隱私部位受到侵犯，也不隨意碰觸他人的身體，假如在面對他人不舒服的舉動，甚至隱私部位遭侵犯時，也能夠勇敢說「不」，並儘快告訴父母及師長。

縣警局長陳武康表示，警方除了開學日全面啟動護童勤務，平日上、放學時段，針對學校複雜之出入口及校園周邊較危險路段，實施守望、巡邏及交整勤務，維護學童上、下學之人身及交通安全，陪伴學童平安成長。