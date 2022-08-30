台南市在2020年2月21日發生一起重大槍擊。一名綽號「扣頭輝」的金姓男子與熟識30年的老友姚姓男子、郭姓女子雙方有投資糾紛，金男攜槍前往姚男住處姚男在青鯤鯓住處，進屋幹譙嗆「x你娘雞巴！有錢搖擺嗎？」100秒內連開6槍當場擊斃姚男，及郭女也當場重擔昏迷，時隔11天不治，台南地院今宣判，判決金男無期徒刑，仍可上訴。

檢警調查，金男為姚男超過30年老友，案發當天下午，獨自搭白牌車到姚男家巷口，再走入屋內行兇，然後又搭車逃逸，直到死者朋友來訪才發現兩人倒臥血中，才緊急報案。

警方事後在現場發現數6枚彈殼，姚男胸部、頭部中3槍，郭女則是頭部，胸部，腹部3中槍，後腦有撕裂傷，頭部傷勢嚴重，送醫11天後不治。

死者友人表示，他們下午2點多時才從死者家離開，3點多再度造訪時，發現姚男癱坐在椅子上一動也不動，郭女倒臥在血泊中發出哀嚎，於是立即衝去30公尺外的派出所報案。

警方調查，金男犯後還刻意開車去怒砸檳榔攤，並將手機丟棄到麻豆一處文旦園，並棄車在永康交流道附近，隨後搭白牌車回老家佳里躲藏，故佈疑陣製造不在場證明，但當天晚間就遭到警方逮捕，依殺人等罪嫌送辦。

台南地院今上午宣判，判決金文龍無期徒刑，褫奪公權終身，可再上訴。

台南地院審理認為，金男犯案時雖有喝酒，經送精神鑑定結果，認被告在開槍殺人時，仍有辨識行為能力，不適用減刑規定。且金男為預謀殺人，手段兇殘，雖無剝奪其生命與社會永久隔離之必要，惟仍應給予相對嚴竣之重刑，因此量處無期徒刑