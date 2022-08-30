本土BA.5疫情來勢洶洶，中央流行疫情指揮中心今天公布65歲以上長者的新冠疫苗接種情形，發現還有3成符合資格的對象未接種第四劑，9月上旬還會有一批Novavax疫苗抵台，呼籲還沒接種的長輩踴躍出門接種疫苗，降低感染後的中重症風險。

指揮中心發言人莊人祥表示，目前國內六十五歲以上完成第一劑的接種率為87.8％，第二劑為84.4％，第三劑為75.5％，但第四劑卻僅有33.7％；而現在符合第四劑接種資格的長者多達3成。

莊人祥分析，很多長者不願接種第四劑的原因包含便利性不佳，以及無法自行預約接種，近期會請地方政府協助開設疫苗接種站，或是提供夜間接種服務，並將預約接種相關資訊，更容易讓民眾能夠找到，幫助無法自行預約接種的長輩，由家人或是民政系統進行協助，增加接種意願。

昨天國內接種疫苗達34751人次，全國不分年齡第一劑接種率為92.7％，第二劑86.7％，第三劑72.2％，第四劑9.3％；6個月至4歲莫德納疫苗則打出1876人次，其中第一劑佔911劑，6個月至4歲BNT疫苗則打出5084人次，人氣相當旺，目前該年齡層接種率已破2成4，但第二劑接種率僅1.6％。

莊人祥呼籲，國內各式疫苗數量絕對足夠，民眾可踴躍接種共同防範BA.5疫情，目前BNT疫苗庫存連同昨天到貨的60多萬劑，共有70多萬劑的數量，雖然有部分會保留給青少年作為第三劑使用，仍足夠應付需要的成年人。

至於莫德納疫苗也還剩200多萬劑，Novavax疫苗則剩不到10萬劑，但莊人祥指出，9月上旬還會再來一批Novavax疫苗，有需求的國人不用擔心。