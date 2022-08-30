「桃花」代表著人緣與感情，有些人桃花雖多，卻錯把渣男當良人，感情路總是不順。《搜狐網》運勢專欄分享，處女座、雙魚座、天秤座的女生雖然人美又心善，異性緣也很好，但圍繞在身邊的卻幾乎都是爛桃花。

▍處女座

處女女五官精緻，散發著溫柔婉約的氣質，此外她們樂於付出，只要有人請求幫助，她們就會毫無顧慮的貢獻一份心力，因此吸引不少異性喜歡，走在路上也容易被搭訕，雖然這對單身的人來說是件好事，但對有對象的人來說可就是一大考驗！

提醒有對象的處女女，一定要好好把持住自己，不要因為一時衝動，做一些讓自己和對象都陷入困境的事情。

▍雙魚座

跟雙魚女相處過就會發現，她們是個性格溫柔、單純的人，就像隻小白兔一樣天真可愛。

不過面對生活，雙魚女總有逃避心態，希望能避免現實的各種矛盾，若有個人能夠給予這種看似無條件的包容跟接納，她們就容易動心，甚至在還沒認真考慮對方是否適合自己之前，就點頭答應在一起，直到交往一陣子後，才慢慢看清兩人之間的問題，而感情最終也多以分手收場。

▍天秤座

天秤座是出產帥哥美女的星座之一，而天秤女往往面容柔和、身材高挑，待人溫和坦誠，總能在團體中活躍氣氛，因此容易跟異性拉近關係，不過她們天性善良，又不善於拒絕別人，所以總是會遇到莫名其妙的人一而再，再而三地來糾纏。

單身的天秤女要勇於拒絕，不然老是遇到爛桃花、吃悶虧；有對象的天秤女則要小心第三者插足，挑撥你與另一半的關係，注意防範小人，避免惹禍上身。