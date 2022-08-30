嘉豐國小1期校舍用圍籬隔開正在興建的第2期工程，縣長楊文科指設立的空氣品質監測器，確保學生不受影響。（羅浚濱攝）

縣府在竹北市新建的嘉豐國小完成1期校舍，30日如期開學。（羅浚濱攝）

縣府在竹北市新建嘉豐國小和勝利國中完成1期校舍，30日如期開學，嘉豐校方在校門口設置「心心相印牆」，讓小一新生帶著「希望祝福球」通過「啟航嘉豐門」，象徵成為嘉豐幸福寶貝，縣長楊文科到場視察，並和小朋友一起開心的說「長大好棒棒！」

縣府因應竹北市東區學生超額轉介問題，去年動工興建嘉豐國小和勝利國中，施工過程面臨缺工和缺料等困難，但第1期校舍興建工程順利完工，並取得使用執照，楊文科30日上午視察嘉豐國小新生入學情形，並查看校舍等硬體設備。

楊文科指出，嘉豐國小1期校舍在8月25日拿到使用執照，校方為第1屆學童入學，做了很好的準備，布置好教室也清潔得很乾淨，為讓小朋友安心上課，校舍用圍籬隔開正在興建的第2期工程，同時也設立空氣品質監測器及手持式噪音感應器，確保學童不受干擾。

教育局長楊郡慈說，嘉豐國小與勝利國中分別在去年7月、8月開工，全區工程採分期興建方式，雖面臨俄烏戰爭導致鋼筋等原物料價格上漲，及疫情影響工班人力等困難，仍一一克服。

嘉豐國小和勝利國中第1期校舍工程，分別在本月10日、15日完工，並已取得使用執照，2所學校第1屆新生分別招收10班和15班，全區校舍預計在113年上半年完工，目前在施工區域與教學區之間皆已架設圍籬，避免學生接近施工區域。

為監測教學區內空氣品質及噪音干擾等問題，都在校內架設空氣品質微型感測器及手持式噪音監測設備，務求將校內2期工程施作對學生的影響降到最低。

此外，也裝設完成校內監視設備，將透過警衛人力及保全設施管理門禁，維護校園安全，同時新增學生差勤刷卡機，提供學生上學、放學時刷卡使用，家長也可透過縣府推動的School＋ APP，收到系統傳送學生上學、放學的時間。