本土個案數重新站回3萬多例，中央流行疫情指揮中心預估，明天個案數可能到達3萬4000、3萬5000例，根據低中高推估，下周可能突破4萬例也可能趨緩，整體疫情仍有待觀察；目前國內BA.5占比約4成，可能以「每周翻倍」的速度增加。

BA.5疫情升溫，今天新增3.1萬例本土個案，外界關心接下來是否會以「每周萬例」的速度飆升？指揮中心發言人莊人祥表示、目前有低中高推估，應該不會到一周增加萬例，但可能是從2萬多到3萬多，再到4萬出頭，大約增加5000、6000例，這是中高推估的可能性。

至於低推估，莊人祥說也有可能本周個案數增加之後，下禮拜就趨緩，如果整個疫情要在9月中下旬達到高峰，可能不會一直往上飆，這些都需要觀察。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，目前全國BA.5占比約4成，北部已達55％，中南部大約2成出頭，這反映的是上周的情形；這個變化可能以每周翻倍的速度增加，BA.5占比只會越來越多。

目前國內採「快篩陽性經醫師評估確診」，未來是否可能重啟社區篩檢站？羅一鈞指出，現階段民眾無論是感染BA.2或BA.5，治療並沒有不同，口服藥療效也沒有打折扣，因此並不需要特別了解自己感染哪一個變異株，因此不建議特別尋求PCR或定序，且定序結果出爐時通常症狀已經緩解，對於醫師能提供的參考非常有限；目前家用快篩非常普及，暫時沒有考慮重啟社區篩檢站，如有需要再來做調整。