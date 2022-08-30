再創新竹輝煌！民進黨新竹市長參選人沈慧虹昨日公佈競選主視覺，由新銳設計師田修銓跨界設計，透過灰、黃明亮配色及飄動的線條，以新竹風的特色突顯城市的光榮感，她昨天也特別換上「新竹光榮，我帶頭」特效框，展現氣魄與決心，同時也邀請民眾一同換上，共同延續新竹人的驕傲，再創城市輝煌。

沈慧虹推出的特效框延續競選主視覺，簡約的線條搭配簡潔有力的中、英文競選標語「新竹光榮，我帶頭」、「Proud of Hsinchu」，一上線後讓許多網友驚呼「太有氣勢了！」、「沈市長的造型好讚」，也有許多網友在底下留言表示，年底一票一定投給最有經驗、最有行動力的沈慧虹。

沈慧虹表示，自投入參選以來，已經舉辦45場地方說明會、15場政策說明會，從教育、產業、育兒、長輩照顧到舊城再生，全方面提出對城市發展的想像，而每項政見都來自於過去32年的公務歷練，來自於她一步一腳印，踏遍新竹，對新竹提出的具體政見。

沈慧虹說，過去7年多來，全程參與新竹的改變，也絕對不會缺席新竹的未來，她強調，「有經驗、有能力的沈慧虹，一定可以帶給市民明亮、歡樂、充滿希望的未來」。

沈慧虹也說，城市的驕傲需要市民一起來延續，新竹的光榮也需要大家共同來行動，她呼籲，請大家一起換上特效框（https://www.twibbonize.com/proudofhsinchu），捲起袖子，一起為新竹做事。