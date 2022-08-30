西方媒體報導，烏克蘭軍隊今天展開反擊，似乎是俄羅斯入侵以來首次大規模反攻，目標是收復南部赫松（Kherson）地區，成功的話有可能改變戰爭走向。

美國全國公共電台（NPR）本月初報導，赫松之勝將證明烏克蘭有能力有效運用西方高科技大砲，同時利用地面部隊收復及控制關鍵領土。

●收復戰略要地形同對俄打臉

赫松具有跨越第聶伯河（Dnipro River）的重要橋梁，也是地方政府中心，烏克蘭若讓俄軍失去這個戰略要地，也將對俄國官方敘事形成重大打擊，尤其俄方宣稱這場戰爭是「有限」軍事行動，並堅稱會贏得勝利。

路透社今天報導，烏克蘭表示，烏軍展開新一波收復領土的攻勢，在赫松市附近幾個地方突破敵軍防線。俄國則表示，俄軍砲擊烏克蘭南部港市尼古拉耶夫（Mykolaiv），烏軍反攻失利。

路透社引述俄羅斯新聞社（RIA）消息，俄羅斯國防部長今天稍早說，烏軍企圖在尼古拉耶夫和赫松地區進攻，但蒙受重大損失。

根據法新社報導，俄國國防部還提到，俄軍摧毀26輛戰車、32輛裝甲車和2架蘇愷25型（Su-25）戰機，烏克蘭更折損超過560名官兵。

不過俄國任命的地方當局官員告訴俄羅斯新聞社，烏軍接二連三火箭襲擊，使得俄方掌控的赫松州城鎮新卡科夫卡（Nova Kakhovka）斷水斷電。

路透社和法新社目前都無法獨立證實俄方的說法。

●戰線轉移 兵力成挑戰

美國新聞網站Axios報導，烏軍轟炸俄羅斯的彈藥庫、指揮控制中心和渡河點。目前不清楚這波行動的規模，但烏克蘭官員聲稱已突破俄羅斯在赫松外的「第一道防線」。

赫松在戰前約有30萬人口，俄軍從克里米亞（Crimea）往北推進侵略的頭幾天就占領此區。赫松巿仍是俄軍入侵6個月來，截至目前唯一攻克的州府。

根據總部位於波蘭的國防顧問公司Rochan Consulting說法，烏克蘭官員數週以來一直暗示在赫松發動攻勢，而備戰中的俄國已在這個地區擴增約一倍兵力。

美國白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）指出，俄國為了有足夠部隊在赫松因應烏軍反攻，被迫在東部撤掉部分部隊。俄軍在烏克蘭東部的主要攻勢大多停滯不前，而且面臨「兵力挑戰」，但烏克蘭也一樣，雙方都在爭相訓練後備軍人，俄國也忙著招募新兵。

●烏軍反攻動機

儘管烏克蘭已成功部署美國提供的遠程火箭系統，可從遠離前線的位置發動攻勢，但一些分析家不太相信烏克蘭已集結必要的人力或物資來對一座防守嚴密的城市展開大規模攻勢。

另一派人則指出，即使軍事前景充滿不確定性，基輔當局現在可能有政治動機採取行動，一來可提振士氣，二來可消除外國支持者的疑慮。

由於缺乏一波成功的攻勢通常所需的人數優勢，烏克蘭可能會把重點放在讓赫松的俄軍孤立無援，而不是試圖壓制他們。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在今晚演說中未對這波行動有任何暗示，僅堅稱俄軍將被趕出烏克蘭，但他也說「大家不會從任何真正負責任的人那裡聽到具體細節，因為這是戰爭」。

●俄烏未來動向

即使烏克蘭確實謹慎行事，這波攻勢很可能代表戰爭第3階段的開端，先前是俄軍最初三面包夾進攻，之後在烏克蘭東部頓巴斯（Donbas）地區戰鬥陷入泥淖。

如果俄國宣布在赫松舉行公投，假民主之名行併吞領土之實，近日可能會出現另一個轉折，正如柯比所警告，這可能會發生。