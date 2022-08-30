民進黨台北市長參選人陳時中30日舉辦社會福利政見記者會，喊出「溫暖有愛，全齡照護」，分為5大方向包括愛兒台北、青年台北、樂齡台北、溫暖台北，以及療癒韌性台北。提供彈性日夜臨托、月子補貼3萬6000元，增加公幼名額，每年提供6到18歲1500元藝遊券，並增加日照據點、提升銀髮族服務。

陳時中指出，社會福利除了籌錢之外，更重要是如何分配、執行面，才能把事情做好，而社會福利是條不會休止的路，沒有最好只能更好，台北相對資源豐富，整體社會基礎結構，若能作為示範區域把大家想做的全納入，再努力做得更好。

陳時中指出，本次推出的社會福利包括5個面向，首先是「愛兒台北」，包括更具彈性的日夜臨托服務，減低家長生活壓力，並推出「坐月內產婦貼心顧」，每日補貼3.6萬，提供新手爸媽育兒指導員，並透過公私協力推動專責窗口，協助身障者產檢、生育之陪伴、諮詢。 陳時中說，會挑戰開立公共化2歲幼幼班，托育場所目標增加1000個名額，建立新手保母就業獎勵、密集輔導制度，增加進入保母行業新血；同時增加社區親子館，公私協力推動在校安親，並設立全台第一處科學導入的兒童體適能運動館，讓孩子在遊戲中寓教於樂，身心更健康。

「青年台北」部分，陳時中說，針對6歲至18歲青少年族群，將發放每年1500元的藝遊券，並發展青年、青少年專屬空間，以便探索自我、滿足開會需求，再建立藝文、運動展演業務單一窗口來負責相關補助，以及校園心理健康促進，協助學生和教師。

「樂齡台北」部分，陳時中表示，將增加日照中心據點且延長服務時間，銜接家人上下班空檔，將獨居長輩列冊關懷、發展銀髮訪視員，並結合健身房推出專業課程延緩身體老化，市府也將協助處理長者唱歌活動時的版權爭議，拓展社區關懷圈鼓勵長輩發展社交，再用社會服務型態來提升高齡就業生產力，保障經濟安全。

接著是「溫暖台北」，陳時中說，將增設社區居住服務單元，每家服務6人以下，支持在社區獨立居住的身心障礙人士，增設中小型、50床以下身障全日型住宿式機構，並因應中重度身障及失智者家庭需求推動夜間居家服務，和現有日間照顧中心延長服務時間，開放小規模住宿空間。

陳時中指出，未來期能調整法規，讓新建物一樓店面全面無障礙，避免進行2次修繕，公車增設嬰兒、輪椅等無障礙空間，針對垂直移動需求者，將採公私協力專案辦公室增購爬梯機，進行專業服務及租賃管理，擴充年度專人操作服務，同時結合綠能、智能、美學及友善街道家具、特色植栽與休憩空間，豐富街道空間活動，並設計安全通學巷，全面盤點城市道路斷面，推動重製計畫。

至於「療癒、韌性台北」，陳時中說，包含全人全齡心理健康促進，盤點包括學校在內地的公共設施，依實際社福需求推估變更或保留社會福利設施，並由副市長層級持續列管推動，且要公私協力推動福利服務，中央地方攜手綿密社會安全網，並在後疫情時代，建立整備應變體系提升社會復原力。