國科會指出，2022行政院生技產業策略諮議委員會議（BTC）將於9月5日登場，由國家科學及技術委員會科技辦公室擔任幕僚，以新高度擘劃科技政策藍圖、高效率協調資源統合運用，導引跨域協作、跨界融合，共同布局我國精準健康產業發展戰略。

今年會議以「生醫愛智慧 健康零距離」為主軸，透過生醫並聯智慧科技，展開「生醫韌性家園願景與布局」、「BioData翻轉健康大未來」、「多元觀點洞悉精準健康新契機」三大議題的引言及交流討論，提示我國生醫產業發展重點與策略方向，並採線上線下、虛實整合模式，廣納各界建言，以持續建構台灣科技力和產業競爭力，挑戰未來、前進國際。

本次BTC會議將由國科會主委吳政忠主持，邀請中研院院士翁啟惠、廣達電腦創辦人林百里等專家，前瞻洞察後疫情時代發展利基，及智慧醫療經營模式和生態系統。並由中研院副院長劉扶東、默克醫療保健事業體台灣總經理余文慧等人，探討大數據趨勢下的資料加值路徑與生物融合的影響力。全心醫藥生技總裁周慧泉、北極星藥業董事長陳鴻文等產業代表，從國際視野、資通訊思維看生醫創新創業，進而拓展出台灣創造的新格局。

國科會表示，近年來，在5+2生醫產業創新推動方案與台灣精準健康戰略產業發展方案的政策推進下，行政院結合跨部會資源，持續建構資料應用架構，落實場域驗證與臨床實證，推動智慧醫療服務和解決方案，強化疫病及新興人畜共通傳染病防治能量，提高創新生物自主開發與製造力；也藉由法規革新加速新興醫療產業發展，例如：去年底修正公布的「生技醫藥產業發展條例」，除持續提供各項優惠外，更明文納入再生、精準與數位醫療，及受託開發製造（CDMO）等新興領域。政府民間共同努力，促成2021年生醫產業與數位醫療營業額破7,000億元，相信涵蓋保健、預防、診斷、治療、照護的精準健康，將是未來台灣最有機會的新興產業。

疫情衝擊全球突顯生醫產業的重要性，也帶動數位或AI技術被大量應用，零接觸經濟興起，供應鏈卡位及在地化之布局。為促使政策扣合產業發展需求，藉由BTC會議建立產業和政府的對話平台，吸納委員建議與專家見解，加速科技創新及產業升級，使台灣生醫更具優勢、更有韌性，並回歸人本價值，成為支撐全球健康的新力量。