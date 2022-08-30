全國電子（6281）秉持揪感心品牌宗旨，致力於ESG、社會關懷等議題不遺餘力，根據國發會日前公布的人口推估報告顯示，台灣將進入超高齡社會，顯示跨世代的溝通與隔閡在未來將更為劇烈，為了落實全國電子「用心揪感心」的品牌理念，特別舉辦「預見未來」親子共學全台巡迴活動，著重於親子共學、隔代家庭關懷，回饋社區與在地居民。

活動自8月中台中七期門市首場活動正式起跑後，前二場次即吸引超過300位親子報名體驗，9月更將前進高雄與新竹，橫跨全國北、中、南盛大進行。全國電子力邀供應商夥伴共同響應，共創跨世代親子互動，透過體驗活動，邀請大小朋友一起認識環保節能標章、學習3C小知識外，更透過繪畫創作、體能遊戲、烘焙DIY手做來激發孩子們的創造力與想像力，促進親子互動減少世代隔閡與3C知識落差。

開學後預見未來全台巡迴不停歇，9月的預見未來活動報名正式起跑，9月17日高雄場、9月24日新竹場將於9月1日起開始報名，參加名額有限，全國電子歡迎家長報名參加，引領孩子們預見未來。

全國電子不僅邀請供應商夥伴共同響應參與，包括家電品牌LG、NB品牌ASUS、運動用品品牌BYZOOM、廚具品牌OXO，以及聲寶、飛利浦等廚房家電；隨著環境保護、永續節能議題越來越被重視，全國電子也將永續節能的概念帶入活動中，帶領小朋友認識節能標章、分辨節能家電，了解環境永續的重要性。