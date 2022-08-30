營建署辦理300億擴大租金補貼方案，原本將於8月31日截止申請，但營建署今日宣佈，延長受理時間2個月，到10月31日下午5點止。

營建署表示，租金補貼從12萬戶增加到27萬戶，造福更多的租屋族群並給予想申辦租金補貼卻還來不及申請的租戶，營建署經報請行政院同意，公告延長受理時間延長2個月，請有需要的租屋族加緊申請的腳步，踴躍申請。

目前各大專院校陸續開學，營建署指出，年滿20歲以上的學生也可以申請，租金補貼可照顧更多在外租屋的學生。

據民政系統調查，有些民眾誤會自己不符申請資格而卻步，像是與人合租分租套房、居住違章建築、父母有房子、不是弱勢、沒有設籍在租屋處等，以上情形也都可以申請。

坊間也有些房客因為房東於合約載明不希望房客申請補助、房東不同意怕被查稅、怕被房東發現漲租金、房東不同意設戶籍等因素不敢提出申請。營建署指出，公益出租人政策上路以來，目前全台公益出租人已突破10萬人，表示有越來越多房東願意將房子租給領有租金補貼的民眾，房客領租金補貼的同時，房東也能享有綜合所得稅、房屋稅及地價稅優惠，鼓勵更多房東一同加入「用好房、做好事」的行列。陸續通知舊戶試算結果 歡迎線上系統查詢確認

營建署提醒，8月31日前已申請的民眾，目前陸續審查或試算中，舊戶部分，已從8月起陸續以email或電話通知，民眾也可透過300億元中央擴大租金補貼線上申請系統之「進度查詢」功能查看試算結果，並線上切結點選同意或不同意。8月31日前申請的民眾預計於10月起撥款，於延長受理期間申請的民眾則預計12月起撥款。