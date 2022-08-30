台南市25歲陳姓男子，今年8月中懷著憧憬的心情飛往泰國與女網友相會，期盼展開一段愛之旅，沒想到竟被帶往緬甸KK園區，強迫從事詐騙工作，遇有不從即被恐嚇、毆打、電擊，甚至關水牢。經家人向民代求助，透過警方與國際刑警的合作才獲釋返台。期間，人蛇集團還趁機向家屬要求贖金30萬元，全案正由警方偵辦中。

今天下午陳男在市議員林燕祝及市議員參選人姚正玉的陪同下，於市議會舉行記者會，現身說出被騙到緬甸從事詐騙工作的經驗。林、姚呼籲政府應該積極介入，展開國際救援，也請台南市警方清查頻繁出入柬埔寨、泰國、緬甸的民眾，盡快將慘遭犯罪集團囚禁的民眾救回來。

陳男說，8月初透過臉書認識1名女子，對方聲稱要與他交往，並索取LINE進一步聯絡。不久，該女告訴他，公司有免費的員工旅遊，可以攜伴參加，陳男以為飛來艷福，在對方的安排下於8月13日飛往泰國，2天後即被帶往惡名昭彰的緬甸KK園區，還被沒收護照及手機，進而與家人失聯。

陳男心有餘悸地表示，在KK園區期間彷彿人間煉獄，對方要求他從事詐騙工作，還看到許多不同國家的人，有男有女；遇有業績不佳或有偷打電話等違規行為，動輒被恐嚇、毆打、電擊，甚至全身脫光泡進髒水裡整天；更耳聞如果被人蛇集團船隻載到柬埔寨港口外的公海，會被集團人員注射麻醉劑，然後活摘器官，讓他擔心害怕。

後來，陳男被帶到園區老大處，對方聲稱陳男已被通報，無法繼續在此工作，才將他帶到泰國釋放，並於22日搭機返台後，今天才剛入境居家檢疫期滿。

林燕祝指出，19日收到陳男哥哥的陳情，指陳男13日搭機前往泰國曼谷後，15日即失聯。她得知立即通知永康警分局長甘炎民，並透過刑事局國際刑警科與航警局救人；期間，有台灣人蛇集團要求家屬支付贖金30萬元，但警方要求家屬不要支付，全部交由警方處理。

市警局刑警大隊長林宏昇也說，目前受理市民被詐騙到東南亞的案件有53件，其中有12件已返台，目前已鎖定5個詐騙、人蛇集團，正全力追緝中。