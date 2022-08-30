嘉義縣衛生局提醒未完整接種疫苗的長輩、幼兒不參加中秋和重陽聚會活動，並盡速完整接種疫苗。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣自8月分以來，每天確診人數多半在300、400多人上下擺盪，最低單日只新增227人確診，今公布確診人數516人，是時隔1個月來新高，考量國內疫情上升，提醒未完整接種疫苗的長輩、幼兒不參加中秋和重陽聚會活動，並盡速完整接種疫苗。

嘉義縣今公布516人確診含境外4人，其中有症狀140人，無症狀376人，年齡介於4個月至97歲，12歲以下86人，65歲以上55人，累計全縣12歲以下染疫幼童1萬263人，65歲以上1萬880人，全縣累計感染新冠肺炎人數達7萬6274人。

嘉義縣長翁章梁指出，今確診人數多達516人，國內疫情也呈升溫趨勢，中秋節快到了，社區慶祝活動頻繁，提醒民眾如出現疑似症狀，不要參加聚會，及早完整接種疫苗，尤其長輩和幼兒更不可輕忽，落實勤洗手、戴口罩的好習慣，與不特定人士應保持安全社交距離，聚會時不得逐桌敬茶、敬酒。

衛生局長趙紋華強調，接種COVID-19疫苗是預防新冠肺炎最有效的方法，50歲以上民眾已開放第4劑接種，6個月以上幼兒也有不同廠牌疫苗選擇，完整接種才能降低染疫、預防重症、MIS-C及死亡機率。