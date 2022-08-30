中秋節將至，竹南鎮公所為讓鄉親提前歡慶熱鬧有趣的中秋節，將在9月3日晚間，在照南國中分校預定地舉「竹南中秋晚會」，邀請鄉親們同來現場「聽藝人演唱」、「吃在地美食」、「賞月過中秋」，並有「摸彩活動」，總獎項價格超過35萬元，由鎮長陪伴鄉親提前歡慶中秋節。

竹南鎮公所表示，去年因疫情影響，停辦中秋晚會活動，今年因中央疫情指揮中心適度放寬防疫措施，鎮公所因而決定恢復舉辦，讓民眾可以在歡樂的氣氛中提前共度中秋佳節。

今年中秋晚會，鎮公所特別邀請多個熱門團體及歌手演出，包括台客電力公司、「聲林之王」的蕭名棻、「超級偶像」冠軍李子森、在地抒情男生「GIN岳均」、在地吉他神手「阿隆老師」等人接連精彩演出，帶給竹南鎮民最佳的娛樂享受。現場並準備摸彩活動，彩品包括機車、吸塵器、筆電、電視、平板電腦等市值超過35萬元的獎品，將在當晚大方送，歡迎鎮民帶著摸彩券一同前往同樂。