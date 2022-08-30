新北市國小各校今舉辦開學典禮，教育局授權各校在落實防疫前提下，以實體、線上或虛實整合方式辦理開學典禮，和美國小、雙溪國小與瓜山國小三校開學典禮結合地區特色及創意活動來迎接小一新生，讓開學日變得更加有趣，富涵教育意義。

和美國小以在地特色「浮潛」作為開學典禮活動，由老師帶著11位學童閱讀大海洋，學校希望透過浮潛活動，鍛鍊學童心肺及肌肉，讓孩子擁有開闊的心胸和健康的身體，期望學生用「健康」的身心自信發揮潛能及有效學習，更勉勵學生要有「走出去、航行出去」的思維來突破困難與限制，迎接新學年度的學習挑戰。

雙溪國小葉永菁校長指出，考量校內學生隔代教養家庭較多，開學以「扶老攜幼上學去」為主題，邀請新生家中祖父母一起進入校園進行闖關活動，由祖父母擔任關主，其中有一關是請學生幫忙祖父母按摩，讓學生以實際行動向祖父母表達感謝，活動不僅能牽起祖孫緊密的情感連結、有效減緩新生面對學校新生活的緊張，孩子也能和同學與其他阿公阿嬤關主一起開心互動。

瓜山國小結合校訂課程的環境、家庭、生命及品德教育等議題，安排一連串的體驗活動迎接新生。第一站是「卡洛間掛牌」，卡洛間為礦工上工時放置點名牌之處，新生親手掛上屬於自己的名牌，宣告正式加入瓜山大家庭；接續的關卡為「親子齊心拓」、「伴你勇敢行」、「新瓜幸福門」、「蕨美頂桂冠」，透過拓印及走平衡木等親子互動遊戲關卡，讓學童能更快融入學校團體生活；另外，學生需自行運用學校的蕨類植物製作獨一無二的桂冠頭飾，藉此熟悉了解學校的自然生態環境。

教育局長張明文表示，開學前已請環保局至校園周遭環境清消並協助各校完成相關防疫物資整備，學生陸續施打疫苗，增加校園群體保護力，感謝學校所有老師與家長的配合與努力，讓學生可以安全健康的回到校園，各校今日舉辦溫馨有創意的開學典禮，為暑假正式畫下句點，迎接新的學習階段。