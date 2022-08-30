台中市太平區一所國小因昨天返校日有學生確診，開學日整班被停課3天。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

8月30日全台國中小開學日，台中市有87班停課，太平區某國小因29日返校後傳出有人確診，晚間家長小朋友臨時接到停課3天，也有國小是小朋友到校後家長收到通知遭到停課；台中市教育局指出，目前舊制是1人確診全班停課3天，至於9月12會不會跟進中央新制以篩代隔，目前仍在評估中。

台中市因疫情影響自5月開始實施停課不停學、採線上教學，好不容易等到可以恢復實體課，部分學校提早到29日先讓師生返校、回校大掃除，未料太平某國小6年級某班上午返校，傍晚就有學生快篩陽，經導師通報，學校防疫小組立即決定，實施3天防疫假、暫停3天實體課。

台中市教育局統計，開學首日全市國中小學有87班停課，通報新增確診學生達144名，目前依中央停課標準，是一人確診，全班停課3日；中央流行疫情指揮中心公布9月12日起班級有人確診，其他師生只要快篩陰仍可到校上課，不會停課，台中市仍在評估是否會跟進。