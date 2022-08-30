民進黨前立委鄭寶清宣布參選桃園市長，被問到鄭寶清也被綠營支持者批「背骨」；台北市長參選人蘇煥智今表示，民進黨在批評中共、俄羅斯是法西斯的同時，現在連自己的治理模式也越來越像法西斯，鄭寶清的事情也是自己搞出來的，「就做個民調找有意願參選的人一起來談，讓其他無法出線的候選人死得瞑目嘛」。

蘇煥智今接受主持人黃光芹專訪時指出，鄭寶清在地具有一定實力，對民進黨參選人鄭運鵬會有很大殺傷力，而民進黨內的提名制度，沒收民主，也是導致鄭寶清出來選的關鍵原因。

他說，鄭寶清在落選立委後仍有持續在地經營，努力爭取選市長的機會，過去幾年也有鞏固住自己的組織，相信有一定的基本盤，不像國民黨的張善政是很多空氣票，且鄭寶清也有客家背景，而鄭運鵬在基層的經營沒鄭寶清好，所以鄭寶清出來選，對鄭運鵬會有很大殺傷力，相信民調也會比民眾黨參選人賴香伶還要好。

蘇煥智表示，鄭寶清近日參加偏藍的政論節目，對中間選民有一度程度的影響，但深藍的票仍很難吃到，而民進黨在林智堅退選之後，應該再辦理一次初選，然後做民調並找人監督，但現在民進黨沒收民主程序，黨主席蔡英文想掌管一切，相信如果有做民調，鄭寶清應該就不會跳出來，但民進黨就是不辦，加上論文門事件，也讓鄭寶清有正當性出來參選。

蘇煥智說，過去的民進黨碰上論文門等相關爭議，應該會暫緩提名，等仲裁委員會調查清楚再做決定，但這次卻硬幹，甚至黨主席蔡英文也向黨內喊話要相信同志。

蘇煥智分析，鄭寶清也許成事不足，但敗事有餘，而鄭也確實有基本盤，包括農田水利自救會總會長黃金春，過去曾幫助蔡英文、輔選過桃園市長鄭文燦，但結果碰上某次大工程被一腳踢開，以及在立法院前年通過「農田水利法」後，各縣市的水利會也被收為國有，導致黃金春勢力現在倒向鄭寶清，也為鄭寶清壯大聲勢。

黃光芹追問，鄭寶清也被綠營支持者批「背骨」，但民進黨前主席許信良弟弟、前立委許國泰，以及前立委許榮淑等綠營出身人士，則反批總統蔡英文才是「背骨」，不僅違背民進黨核心價值，甚至還向下沉淪，導致「新黨外運動」出現，是否會使民進黨年底選情受影響？

蘇煥智表示，民進黨只要被批判政策，都會罵人背骨，我自己也被罵過，而民進黨的清廉、勤政、愛鄉土都不見了，還找黑道當國策顧問，許多重大案件也密室協商，整個黨沉淪到黑金貪腐狀態，還推數位中介法遏止言論自由、成立亂七八糟的數位發展部。

蘇煥智說，執政黨將農田水利會收為國有，也把人民財產與組織沒收，對於民主價值已踐踏得一蹋糊塗，背離民主核心價值，還想推動數位中介法箝制言論自由。

被問到為何民進黨敢明目張膽地做下去？黨內都沒其他聲音？蘇煥智說，因為民進黨現在最嚴重的不是看人民，而是看上面高層的人在講話，基本的倫理是非已不同於一般人，導致不同意見無法表達，社會的創新也無法發展。