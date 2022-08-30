國民黨桃園市長參選人張善政今被爆出，15年前擔任宏碁（2353）副總期間，向農委會申請的5700萬研究計畫，內容抄襲大量雜誌、論文內容。宏碁回應，此是執行農委會專案所做的資料蒐集。

宏碁回應，公司自2007起三年執行行政院農業委員會「農業電子化發展策略分析與規劃」計畫，專案內容除彙整國內農業發展狀況、農委會等各機關e化等科技應用情形、以及借鏡國外實際執行方式及結果，更包含實際導入新的技術於場域內進行驗證（如RFID、WSN等）、舉辦研討會及座談會等。