嘉義市政府警察局為改善用路習慣，維護用路人的路權，將擴大設置科技執法系統，取締轉彎未打方向燈、未禮讓行人等違規，目前在民族路與文化路口設置1套科技執法設備，發現這2項違規有485件，平均每日8件，近期將開罰。

市警察局表示，這套科技執法系統自6月至7月底啟用測試，經分析統計，6月1日至6月30日止，平均每日有289件違規，其中以「未打方向燈」169件最多，其次是「汽機車未禮讓行人」120件。

7月1日至7月31日止，平均每日違規件數降低至196件，但仍是「未打方向燈」最多，有140件，「汽機車未禮讓行人」有56件居次。

市警察局表示，統計觀察近3年來文化路及民族路口，曾發生行人死亡事故1件、受傷交通事故25件、財損事故23件，造成民眾生命財產損失大，且經交通事故碰撞構圖進一步研析，發現這些交通事故肇禍原因以行人及側撞事故居多。

市警察因而在此路口設置科技多元執法系統，以期改善用路人及駕駛習慣，進而有效減少交通事故，提醒駕駛人在轉彎前30至60公尺就要打方向燈。

市警局交通隊指出，科技執法系統將繼續在8 個交通熱區設置，包括北港路與中興路口、友愛路、友忠路口；民生北路與民族路口、中山路口；民生南路與興業西路口；林森西路與國華街口、吳鳳北路口；垂楊路與吳鳳北路口。

市警局交通隊指出，民眾檢舉駕駛人「轉彎未打方向燈」、「不禮讓行人」是最困擾的肇因，因而列入這2項違規作為科技執法重點，經過觀察宣導期後，近期會開罰，這2項違規罰鍰依《道路交通管理處罰條例》是1200元起跳。