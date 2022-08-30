大陸澎湃新聞報導，中共中宣傳部30日舉行「中國這十年」系列主題新聞發布會，大陸應急管理部副部長周學文通報當前當前旱情與未來發展趨勢。周學文說明，7月以來，中國南方地區遭遇罕見持續高溫少雨天氣，特別是長江流域旱情迅速發展。截至目前，乾旱災害共造成3785萬人受災，428萬人因旱情需要生活救助，農作物受災面積4045千公頃，直接經濟損失315億元人民幣。

周學文稱，7月以來長江流域平均降水量160.3毫米，較常年同期偏少50.4％，為1961年以來歷史同期最少，另長江幹支流來水量較常年同期偏少2～8成，上中游來水量為1949年以來同期最少。另據氣象預測，長江中下游秋季降水偏少，可能夏秋連旱，抗旱形勢依然不容樂觀。

大陸國家防總辦公室、應急管理部強化工作統籌和安排部署，組織氣象、水利、農業農村等部門滾動會商研判旱情發展態勢，指導受旱地區加強組織領導，從責任、預案、物資、措施等方面統籌做好抗大旱、抗長旱、抗連旱準備。

大陸國家防總針對10個省分及時啟動抗旱四級應急回應，國家減災委、應急管理部啟動旱災救災四級應急回應，派出多個工作組赴受旱省份協助指導抗旱保供水和救災救助。調派國家綜合性消防救援隊伍為受旱地區群眾拉水送水，確保群眾飲水安全；會同財政部緊急預撥7億元大陸中央自然災害救災資金，會同國家糧食和儲備局緊急調運中央抗旱物資裝備，全力支援地方抗旱減災。