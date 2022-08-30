1名網友於臉書發文，他的朋友喝酸辣湯時，竟撈到超大顆的牙齒，他傻眼表示：「喝酸辣湯送牙齒」，貼文一出，網友紛紛留言：「爆炸噁爛」、「老闆的假牙找到了」、「這碗湯在柬埔寨買的嗎」，也有人說，看起來比較像豬的牙齒，在熬豬骨湯時不小心掉出來。

1名網友於臉書社團《爆怨公社》發文，日前她朋友喝酸辣湯時，竟喝到一顆牙齒，讓原PO不禁傻眼直呼：「號外號外，水餃店大放送，喝酸辣湯送牙齒」，不過畫面中可見，該水餃店的酸辣湯配料相當豐富，剩餘的湯中每一口都能吃到滿滿的配料，推測應該是老闆敖豬骨湯時，不小心掉進去的，照片曝光短短不到2小時，吸引3500網友按讚。

網友們紛紛笑說：「還好不是金牙齒」、「媽呀⋯爆炸噁爛」、「老闆的假牙找到了」、「假牙很貴」、「薏仁啦」、「那是發育畸形的蓮子」、「太噁了吧」、「確定不是消費者的嗎」、「這樣你就知道，這家店切菜都用假牙切菜了吧」、「沒有牙根」、「壓在枕頭下，晚上牙仙子會拿10塊跟你換喔」、「這碗湯在柬埔寨買的嗎」。

也有網友解釋，該牙齒比較像是豬的牙齒，「不像人類的」、「也有可能是豬的牙齒啊，熬大骨時混到的」、「看看該店家有沒有賣嘴邊肉，有的話大概是熬豬頭骨的時候掉的豬牙吧」、「先咬咬看是不是咬的脆，咬脆了就是薏仁，咬不脆就再喝點湯壓壓驚」。