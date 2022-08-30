高雄「Liberté」摘下米其林1星殊榮。（柯宗緯攝）

高雄「承Sho」摘下米其林1星殊榮。（柯宗緯攝）

高雄「承Sho」摘下米其林1星殊榮。（柯宗緯攝）

2022米其林指南今年首度納入高雄，星級餐廳今（30）日放榜，高雄共2間餐廳成功摘星，Liberté、承Sho均榮獲米其林一星肯定；另有17間米其林入選餐廳，及上周出爐20家必比登餐廳，總計39間店家留名米其林紅色聖經，可望帶動一波美食觀光熱，吸引海內外饕客朝聖。

高雄市長陳其邁提到，近2年高雄能見度大增，吸引許多海內外大廠及優秀人才陸續聚集高雄，也帶來許多不同的飲食文化衝擊，相對高端餐飲的需求也孕育而生，伴隨許多新興國際飯店及餐廳插旗高雄，飲食發展也逐漸邁向國際化。

陳其邁指出，近期開設許多擁有米其林殊榮的星級餐廳或星級主廚駐店的餐廳，顯見高雄美食動能豐沛。而高雄今年首度被納入「紅色美食聖經」評鑑城市，正是為餐飲業打氣、帶來力量最大肯定。

觀光局長周玲妏表示，旅行就是為尋找美景、品嚐美食，高雄餐飲從平民小吃，發展到高端精緻美食餐廳，可見高雄美食海納百川、種類豐富多元。

周玲妏進一步指出，去年12月觀光局即攜手餐廳業者備戰米其林，辦理「摘星指南-高雄米其林之旅」分享會；今年2月邀集本市具有60家摘星潛力的餐飲名店，發行「Bon Appétit ! Kaohsiung高雄餐盤發見計畫」地圖（https://khh.travel/file／2355/），4月也邀請到星級主廚江振誠，分享其在各式料理創作的心路歷程及想法，提供高雄餐飲業者許多寶貴的意見與建議。

周玲妏指出，今天公布的米其林入選餐廳，早已都在高雄餐盤發見計畫地圖內，包括入選薩瑪法國小館、Marc L³、Nibbon、弄盞欣悅、Stage 5、Capstone Steakhouse、蟳之屋、海光俱樂部中餐廳、紅陶上海湯包、美享地、Thomas Chien、Ukai-tei、長生29、福園、台南旺、冬瓜與胖子、好蟳屋等17間。

首度納入評選的高雄就有兩家餐廳「Liberté」、「承Sho」獲得一星肯定的好成績。高市觀光局透露，「Liberté」是從東京落腳高雄的Fine Dining餐廳，大廚武田健志曾法國工作，善於結合在地風土條件食材、特色佐料、火後掌控、時間控制等完美結合，其作品色彩奔放、層次豐富，更呈現出時令變化的細膩，實為經典之作。

此外，同樣獲得米其林一星肯定的「承Sho」，則是日本「傳」（Den）首間海外姊妹店，也是過去2年在高雄備受矚目的高端餐廳，由副主廚藤本詳一主理，他因應時令，在台灣各處取材，在細膩經典的菜色中，更融入了主廚活潑而充滿趣味的個性，也把台灣特有食材的特色發揮的淋漓盡致。