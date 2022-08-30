財政部台北國稅局表示，2021年度綜合所得稅第1批退稅案件，未採用直接劃撥方式或填寫之存款帳戶無法撥入而採憑單退稅者，退稅憑單已於今年7月29日陸續以掛號寄發。

台北國稅局說明，該批次退稅憑單兌領有效期限至今年9月30日，截至目前尚未兌領者，計有5137件，金額計4005萬多元，請納稅義務人儘速利用金融機構或郵局之存款帳戶提出交換；但退稅金額未達5000元，納稅義務人可攜帶退稅憑單、國民身分證、印章，至台灣銀行台北市各營業單位兌領現金。

台北國稅局提醒，倘納稅義務人逾9月30日仍未提出兌領，可攜帶退稅憑單、國民身分證逕向戶籍所在地之國稅局所屬分局、稽徵所申請展延兌領期限，儘速持往金融機構或郵局提出兌領退稅款，不要讓自己的權益睡著了。

台北國稅局籲請，納稅義務人辦理綜合所得稅結算申報時，可提供存款帳戶供稽徵機關辦理直接劃撥退稅，除退稅款可早日入帳外，更不必擔心退稅憑單遺失、污損、忘記兌領、遭郵寄招領或遭冒領情事，同時可免去往返金融機構提兌的奔波，省時、安全又便利。