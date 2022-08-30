米其林今日公布「台北、台中、台南 & 高雄米其林指南2022」星級餐廳名單，合計共37家餐廳「摘星」，較去年增加3家，包括24家一星、6家二星、1家三星肯定。其中，台北及首度納入評選的高雄各有2家入選一星，台北另有3家晉升1星、3家落榜。

同時，日前已率先揭露新入選店家的「必比登推介」（Bib Gourmand），亦同步公布完整名單，今年共有141家入選，包括台北57家、台中37家，首度納入評選的台南27家、高雄20家。加計台北及台中各新入選6家，合計共有59家為新入選。

雲品(2748)旗下台北君品酒店「頤宮」中餐廳順利鞏固三星榮耀，創下連5年獨霸紀錄。二星餐廳維持7家，包括台北logy、RAW、態芮、祥雲龍吟、寒舍(2739)旗下台北喜來登大飯店「請客樓」及台中的JL Studio，連2年獲二星的鮨天本則落榜。

一星餐廳則有30家摘星，其中台北的欣葉鐘菜、彧割烹及高雄的Liberte、承等4家新進榜，亞都麗緻(5703)館內的巴黎廳1930×高山英紀、Holt、壽司芳等3家晉升一星。另有2家餐廳落榜，為國賓(2704)館內A Cut牛排館、大腕燒肉則降為米其林入選餐廳。

23家餐廳續獲一星榮耀，其中台中維持鹽之華、Forchetta、俺達的肉屋、澀等4家，台北則有19家，包括教父牛排、De Nuit、富錦樹台菜香檳、金蓬萊遵古台菜、Importmptu by Paul Lee、謙安和、吉兆割烹壽司、Longtail、明福台菜海產、米香、沃達尼斯磨坊、山海樓、牡丹、明壽司、鮨野村、鮨隆、T+T、台北文華東方館內的雅閣、亞都麗緻館內的天香樓。

米其林指南國際總監Gwendal Poullennec表示，從國際觀光的停滯到各式防疫措施，餐飲業再度歷經因疫情而必須面對無數挑戰的一年。在地的餐飲業經營者持續每日努力奮鬥與創新，以維持與顧客的連結。

Gwendal Poullennec指出，2022年米其林指南呈現在地餐飲業與文化的力量與活力。新納入的台南、高雄獨特的美食風貌，讓評審員印象深刻。透過加入雙城，希望能更進一步滿足當地與國際美食愛好者尋找難忘體驗的需求。