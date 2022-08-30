網紅作家黃大米常在網路分享職場趣事，近日她在臉書貼文表示，她有一名朋友任職外商，結果大學就相戀結婚的老公，一年就換到2、3份工作，讓她無奈訴苦，希望老公找份穩定工作；哪料，一聊到最後，這名外商人妻透露，老公一年從爸媽拿50萬台幣，話才一出，反讓她推爆「這種婚姻很可以啊」。

黃大米29日在臉書表示，她的外商主管朋友，大學時就跟老公相戀結婚，這些年來她的朋友官運亨通，小倆口過得幸福美滿，然而老公卻一年換2、3份工作，讓她常跟人抱怨老公沒定性、不知上進，甚至直言「這不是她想要的另外一半」，並說希望老公能找份穩定工作好好上班，無論錢多或錢少她都不在意。

聽到這裡，黃大米都替她感到很憂傷，並猜想她體面外商公司主管的頭銜下，必定肩負著沉重的家庭生計，於是她便開口詢問「老公的生活開銷也是你在支付嗎？」，結果對方答道，公婆很多房產在收租、投資企業也賺了不少錢，因此老公每月還能拿到50萬台幣，嚇到她立刻陷入沉默，直言不上班有什麼關係。

此則貼文一出，網友們也感到非常有趣，紛紛留言「每個月有50萬零用錢還上班，超級上進了吧」、「50萬應該要擔心老公有沒有包二奶才對」、「她只想炫耀我老公雖然常換工作還是很有錢」、「貧窮限制了我的想像，有錢人上班是在消磨時間」、「找老公之前要先打聽公婆是否有錢有房」、「她可以不要老公給我！」