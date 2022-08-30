雲林縣北港鎮「守護家庭小衛星」，開學後持續開班照顧弱勢孩子。（張朝欣攝）

「雲林縣聯合慈善健康協進會」暑假期間為照顧弱勢家庭孩子，在北港鎮開辦「守護家庭小衛星」課後照顧，開學後應家長們需求決定持續開班，協進會30日表示弱勢家庭父母忙於工作，無法全心照顧孩子，課後照顧可讓國小一至四年級學生下課來班，在老師陪伴下繼續學習。

國小一至四年級學生每周有數天只上半天課，中午下課後有些父母因工作無法在家照顧孩子，導致孩子無人陪伴，甚至在外遊蕩，「雲林縣聯合慈善健康協進會」因此開辦「守護家庭小衛星」課後照顧，免費提供弱勢家庭孩子1個良好的學習場域。

協進會理事長蔡榮金表示，課後照顧在7至9月暑假期間開辦後，大受家長們歡迎，因此決定開學後繼續辦理，30日開學第1天，有近10名一、二年級學生中午放學後來班，三、四年級則在下午4點放學後來班，由老師指導課業，傍晚6點左右回家。

蔡榮金因家境困苦，國小畢業後就北上到餐廳打工，試用期的月薪只有100至300元，1年後才調薪至1000元以上，因此深知弱勢家庭的困境，為了不讓孩子像他一樣有失學的遺憾，決定開辦課後照顧，希望幫助孩子好好求學。

蔡榮金說，非都會區教育資源相對缺乏，有些弱勢家庭因經濟困難，家長無力讓孩子上安親班，孩子只能獨自在家，學習上與安全上都可能出現問題，課後照顧有專業老師伴讀，孩子有人陪伴，家長也能安心工作。

蔡榮金指出，課後照顧除了指導孩子學習，也特別加強品德教育與家務習作，讓孩子能夠感恩惜福，回家幫父母作家事，日後有能力再回饋社會幫助他人，永續愛的循環。