國民黨台北巿長參選人蔣萬安日前表示，相比前台北市副市長黃珊珊、民進黨台北市長參選人陳時中，他較無龐大行政資源挹注，還無奈稱「他們有錢，我有雙腳」。對此，陳時中30日受訪時酸說，蔣還有立委職和國民黨籍，如果到現在還覺得自己只剩兩隻腳，「我想他看輕了自己，把自己做小了。」

陳時中下午發表社會福利政見後接受媒體聯訪，他表示，蔣萬安除了有雙腳，還有立委職和國民黨籍，可見蔣對自己的資源完全不重視，將來若選上台北市長，會不會跟大家講說「我只是個市長什麼都沒有，所以我什麼都沒辦法做。」

陳時中直言，蔣萬安是泱泱大黨國民黨所提名的市長人選，國民黨長期以來培育許多人，除非這些人都跟蔣不好，否則這是很好的資源，且對方目前還身為立法委員，如果蔣萬安現在還覺得自己只有兩隻腳，「我想他看輕了自己，把自己做小了。」

媒體追問，前新竹市長林智堅因捲入抄襲風暴，最終黯然退出桃園市長選戰，如今國民黨參選人張善政也被爆出抄襲，陳表示，自己還是保持一貫態度，涉嫌時不便評論，不過張善政為了自己的清白，應該要說明的更清楚。