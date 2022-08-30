台北市長參選人蘇煥智今接受網路節目專訪表示，他明天會登記參選，保證金150萬也已經準備好，「而且是有經過太太同意」。

此外，對於日前台南殺警案震驚全台，兩名員警殉職卻只有明德外役監典獄長遭拔官；台北市長參選人蘇煥智今接受網路節目專訪，被問到蔡政府出事，卻少見官員負起政治責任表示，「蔡英文在部會首長的政治責任上，也不太聽從民意」；他舉例，國安局長陳明通身陷林智堅論文抄襲事件，也沒有負起政治責任。

蘇煥智今接受主持人黃光芹專訪時指出，此次台南殺警案，不只是放寬讓有連續強盜前科的兇手可以到外役監、矯正署長更稱兇手「不是脫逃只是逾假未歸」，真的是離譜，「逾假未歸就要視為脫逃罪，跟越獄是相同的」。

蘇煥智說，台灣治安惡化的問題其實是很嚴重，不只是有因為低薪所以被詐騙到柬埔寨的年輕人，又接著發生台南警察殉職的案件。他個人認為法務部長及矯正署長都應該下台負責。「這法務部長沒下台沒道理。」

蘇煥智批評，總統蔡英文現在都用這種沒有主見、無法為政策負責的人，對官員的袒護太嚴重，加上之前的黑心快篩事件，害全國人民受害，食藥署署長吳秀梅也應該下台，且明明台灣有能力自己生產快篩，被政府一拖，現在只能跟國外購買，「衛福部根本就是非常官僚、妨礙台灣醫療的機構。」

針對共軍近日民用無人機頻到金門侵門踏戶，針對國軍的應對方式，蘇煥智直言，「總統應該要道歉，她身為三軍統帥要有擔當，必須讓國人知道發生甚麼事情，而不是像之前中國軍演，對方試射飛彈我們要透過日本才知道。」不要只會喊口號，但實際上毫無作為。

至於剛揭牌的數位發展部，蘇煥智表示此政策註定失敗，數位發展部的權力是從其他部會整編過來的，「這些部會中原本就有一些合作、金錢的關係，你現在把它拿走其他部會會聽嗎？」數位發展部根本是疊床架屋，會造成各部會互相推卸責任。現在另外再新增一個部門，跟政府應該精簡的方向背道而馳；「數位發展部一定會重蹈科技部的問題，現在是因為蔡英文對唐鳳的眷愛，但實際運作之後各部會一定會說真話。」

針對數位發展部2百多億的預算，蘇煥智也表示，「這個預算跟人事制度大家都不太能接受，預算甚至都比警政署多。而且連網頁也外包，如果這些東西都是數位發展部外包，為甚麼不能各部會自己外包？且外包可能就會發生假藉國安之名然後來養網軍的疑慮。」

對於自己參選台北市長民調支持度不到1％，蘇煥智坦言，目前自己的陸軍部分還沒啟動，要先在網路上多發表意見來提高能見度，而新的政見將在明天公布，會有很多新想法，希望能引起更多共鳴，雖然選情有困境，但也盼透過參選改變台北、改變藍綠對抗的意識形態，解決年輕人關心的都更等相關問題。

針對北市選戰最後是否會出現棄保？蘇煥智認為，藍營跟另名台北市長參選人黃珊珊之間的棄保效應較大，而對於藍綠不滿的族群，才是自己鎖定的選票，同時也要在意年輕人對未來的想像，所以自身提出的主張要能吸引年輕人關注，相信有年輕人支持，對國民黨候選人蔣萬安、黃珊珊就會有較大影響。