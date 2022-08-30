高雄大學教務長（中）陳一民、語文中心主任陳志文（左2）、東語系兼任助理教授暨泰語顧問潘婉玲（左1），以及泰國貿易經濟辦事處高雄分處處長Ms. Jutarat Saboomuang、副處長Ms.Chanokpornanan Graitep共同揭開考場封條。（高雄大學提供／林瑞益高雄傳真）

國立高雄大學日前第7度攜手泰國朱拉隆功大學，在高大校內舉辦全台唯一泰國官方認證泰語檢定（CU-TFL），對聽、說、讀、寫4項能力測驗，泰國駐台官員特地到場表達重視與支持，並歡迎更多台灣民眾學習泰語及報名應試，增進台泰交流。

高大、朱拉兩校自2016年合作推廣泰語檢定不間斷，分別由雙方的語文中心、詩琳通泰語中心共同承辦。「CU-TFL」是針對母語非泰語的人士設計，考試項目包括聽、說、讀、寫四項能力。分別為「聽力暨閱讀測驗」、「寫作測驗」以及「口說測驗」，考試等級一共分為五等級，分別為初級、中級、良好、優秀及特優。

「CU-TFL」除了是朱拉隆功大學全台獨家授權高雄大學舉辦，更是泰國官方所認證考試，其成績普遍為當地教育機構、企業採納。為維護測驗品質與公信力，每場測驗都由詩琳通泰語中心派員監考，及擔任口說測驗主考官。

今年因應防疫及邊境管制，兼顧考生完整應考聽、說、讀、寫測驗，朱拉隆功大學首度開發「聽力暨閱讀測驗」系統並以電腦線上作答，提高測驗效率與呈現更多元豐富試題。預計今年10月舉辦第2場的台北場檢定。

在8月20日泰語檢定當天，高雄大學教務長陳一民、語文中心主任陳志文，東語系兼任助理教授暨泰語顧問潘婉玲出席，泰國貿易經濟辦事處高雄分處處長Ms. Jutarat Saboomuang、副處長Ms.Chanokpornanan Graitep也特別到場共同揭開考場封條。辦事處兩官員除了關心測驗系統首次上線運作及考生應考情況，也特別感謝與肯定高大校方致力推廣泰語學習、台泰文化交流。