台中市31歲的紀姓男子，今天清晨5時許，酒後從高美溼地景觀橋躍下河床，紀男友人發現後，立即打電話向高美派出所報案，海巡署中部分署第三岸巡隊梧棲安檢所接獲通報後，立即派員到場救援，將紀男救起後；由消防局第四大隊清水消防分隊送往梧棲童綜合醫院救護，所幸並無生命危險。
海巡署指出，梧棲安檢所於今天清晨5時接獲通報，指有1名紀姓男子，今天清晨5時酒後，從高美溼地景觀橋躍下河床，紀男友人發現後，立即打電話向高美派出所報案，立馬駕駛行動救援車前往高美溼地，抵達現場後即發現該民眾於橋下水面呈仰躺情形。
海巡及消防人員立即徒步下水，並以長背板合力將該民眾抬至岸上。現場經瞭解，紀男疑似酒醉情緒不穩才於高美濕地景觀橋一躍而下，初步檢視紀男生命跡象穩定，有意識，無明顯外傷；後續由清水消防分隊，將紀男送往梧棲童綜合醫院救護。
第三岸巡隊呼籲，海巡署秉持為民服務的熱忱，民眾若於岸際及港區發現有危難、救生或救難等案件，請立即撥打118免費服務專線或就近向鄰近安檢所報案請求協助，海巡人員將於第一時間投入能量執行救援。
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