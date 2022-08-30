大陸女星高圓圓以清新氣質和高顏值，讓她一出道就成為氣質女神代表，儘管已當媽，人氣依舊居高不下，但高圓圓也不時被嫌有老態，而工作室近日則曬出高圓圓側拍的影片，她大方頂著素顏入鏡，並在車上敷面膜，高圓圓側顏精緻，臉上不見皺紋，42歲狀態相當不科學。

工作室曬出高圓圓的側拍影片，只見高圓圓隨興頂著素顏、身穿藍白條紋上衣入鏡，臉上脂粉未施的她，五官精緻、肌膚依舊白皙，且精神、氣色極佳，高圓圓還不忘抓緊空檔保養，在車上敷面膜，天生麗質的高圓圓臉上不見歲月痕跡，畫面美到零死角。

高圓圓大方頂著素顏入鏡，並在車上敷面膜。（圖／取材自高圓圓工作室微博）

高圓圓美顏暴擊，絕佳狀態讓網友全看傻，紛紛讚她：「確實好看，素顏狀態太好」、「這張臉太完美了」、「女神美貌驚豔到我了」、「圓圓真的好美啊，這氣質誰能不愛」，留言滿是好評。

高圓圓臉上不見歲月痕跡。（圖／取材自高圓圓工作室微博）

儘管高圓圓總以不科學狀態驚豔全場，不過女神難免仍露出歲月痕跡，高圓圓過去也被網友批評變老，而她則坦言，每天都會照鏡子、看自己的臉，這是她早就清楚的事，高圓圓反而認為，身為演員要配合角色需要，比維持容貌更重要，因此，她還是希望能用演技和作品證明一切，面對歲月痕跡相當坦然且高EQ。