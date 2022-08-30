大陸反電信網路詐騙法草案三審稿今（30）日提請十三屆全國人大常委會第三十六次會議審議。草案三審稿規定，對從事電信網路詐騙活動的有關人員，可以按照國家有關規定記入信用記錄，並規定了具體懲戒措施。同時，明確有關部門應當建立健全申訴管道、信用修復和救濟制度。

根據中新網報導，該《草案》三審稿進一步加大對電信網路詐騙分子的懲處力道，在刑法作出刑事責任規定的同時，就行政處罰作出專門規定，並進一步明確承擔民事責任和納入信用記錄。

例如，草案規定組織、策劃、實施電信網路詐騙活動的，或者為電信網路詐騙活動提供説明的，依法追究刑事責任。前款行為尚不構成犯罪的，由公安機關處10日以上15日以下拘留；沒收違法所得，處違法所得1倍以上10倍以下罰款，沒收違法所得或者違法所得不足1萬元（人民幣，下同）的，處10萬元以下罰款。

由於電信網路詐騙犯罪是可預防性的犯罪，宣傳教育預警十分重要。對此，《草案》三審稿在宣傳教育方面作出進一步規定，讓反電信網路詐騙從亡羊補牢變為未雨綢繆，並規定對公眾舉報電信網路詐騙的獎勵制度。

同時，針對電信網路詐騙犯罪多發高發，嚴重侵害社會公眾利益，該《草案》三審稿增加檢察機關可以依法提起公益訴訟等相應規定。