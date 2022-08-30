A moment @corbin_carroll and his family (and all of us) will always remember. pic.twitter.com/cIV3KS3xjO — Arizona Diamondbacks (@Dbacks) August 30, 2022

台美混血新秀卡洛爾（Corbin Carroll）30日初登大聯盟就立下戰功，響尾蛇排他在第8棒擔任右外野手，在5局下擊出大聯盟生涯首安，而且是兩分打點的二壘打。這場比賽相當精彩，響尾蛇在0比7的劣勢下連續兩局大爆發，終場13比7逆轉勝。

響尾蛇左投龐加納（Madison Bumgarner）被打得很慘，投不滿4局就被敲了11支安打，包括席瓦伯（Kyle Schwarber）的3分炮和哈波（Bryce Harper）兩支二壘打，最後也是哈波把他打退場，3.2局失7分。

不料費城人的7比0優勢幾乎瞬間花光，4局下響尾蛇1出局後連敲4安，首次打席內滾出局的卡洛爾，這回藉著守備失誤，初次站上大聯盟的一壘。後面凱利（Carson Kelly）二壘打送回卡洛爾，響尾蛇單局海灌6分。

5局下響尾蛇又攻到1出局滿壘，藉著觸身球擠回追平分。接下來卡洛爾擊出大聯盟生涯首支安打，這球他鎖定一顆低處滑球，漂亮推打成反方向平飛安打，攻下兩分超前分。這一球帶起了響尾蛇第二度反撲，在費城人投手失控連續保送之下，響尾蛇居然再度單局打了6分！

總計卡洛爾的首秀5打數1安打，2分打點，2次上壘與得分，這位響尾蛇頭號新秀的家人（父親美國白人，母親來自台灣）也都在場為卡洛爾的好表現歡呼。此戰同時創下響尾蛇隊史最大的一次逆轉勝。