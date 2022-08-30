聯生藥（6471）宣布，美國FDA已同意由NIAID/NIH（美國國家過敏與感染症研究中心/國家衛生研究院）申請研究UB-421單株抗體在產生多重抗藥性之HIV-1感染者身上進行的臨床試驗（抗CD4單株抗體UB-421與最適化的抗逆轉錄病毒治療併用、應用於多重抗藥HIV-1感染患者的單臂開放標籤2期試驗）。

聯生藥執行長暨總經理林淑菁表示，很高興美國NIAID注意到UB-421對抗HIV的有效性，並贊助這項治療多重抗藥HIV感染患者2期臨床試驗。此臨床試驗的執行單位試驗委託者（clinical trial sponsor）為美國NIAID，負責臨床試驗規劃、執行、管理與研究經費，聯生藥則提供臨床試驗藥物UB-421。

聯生藥2015年起開始與美國NIAID合作，就UB-421抗體對抗HIV的獨特特性進行研究。研究結果顯示，UB-421對已對廣泛中和抗體、進入阻斷劑（entry inhibitor）和其他抗逆轉錄病毒藥物產生抗藥的HIV臨床分離株，仍具有強效的抑制作用。

聯生藥指出，用抗逆轉錄病毒療法（ART）治療HIV-1感染可顯著降低死亡率，並將HIV-1感染轉變為可治療的慢性疾病。陸續開發上市不同ART藥物已展現愈好療效和耐受性，藥物毒性也大為降低；但仍有少部份病患因受抗藥病毒株感染或服藥順從性不佳產生多重抗藥性（MDR）現象，對現有抗逆轉錄病毒藥物無反應。

新作用機轉的抗愛滋藥物，例如UB-421，實驗數據顯示出現抗藥性病毒株之機率極低，因此受到美國NIH/NIAID關注，設計與贊助此次臨床試驗，以研究未來應用在多重抗藥HIV感染者的可能性。