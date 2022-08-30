民進黨花蓮縣長參選人Kolas Yotaka（谷辣斯‧尤達卡）今到縣選委會完成登記參選，她邀對手徐榛蔚縣政公開辯論，並稱今年選舉應該是一場運動，「是一場不害怕運動」，對此，國民黨花蓮縣黨部回應，Kolas說要榮耀花蓮，卻汙染花蓮這片純樸的大地，期待她能多提出地方建設性的政見及作法，不要利用中央資源來打地方選戰。

國民黨花蓮縣黨部表示， Kolas空降花蓮參選至今，才短短不到二個月，遺憾的是，好山好水好空氣的花蓮，卻開始瀰漫攻擊性的選戰話語，充滿煙硝味，Kolas 說要「榮耀花蓮」，但是所做的卻是不斷「污染花蓮」，以候選人身分參加農委會農改場記者會，黨政不分，參加豐年祭卻當做選舉舞台，上台發表選戰言論，臉書也是挑撥、攻擊、分化、汙衊、抹黑的言論，不間斷汙染花蓮。

縣黨部希望Kolas所謂的「榮耀花蓮」，是真正對花蓮正向的，而不是杜撰任何理由批評、謾罵來證明自己或彰顯蔡英文「英系」的榮耀。這種顛倒黑白、搬弄是非的手段，不應該用在友善的花蓮縣民身上，也期待多多提出對於地方有建設性的政見及作法，不要利用中央資源來打地方選戰。

黨部期盼能維護花蓮友善觀光環境與健康選舉氛圍，讓花蓮沒有「查水錶」恐怖主義，也沒有東廠錦衣衛霸凌欺壓。

Kolas今邀徐榛蔚公開辯論，指徐「不要只是讀稿」，不斷重複十幾年來相同做法，希望花蓮政治透明化、正常化、民主化，透過不同候選人公開辯論，讓花蓮人自己決定投下神聖一票。

kolas強調，「今天登記參選不只是參加一場選舉，今年的選舉是一場不害怕運動」，也指出這是跨族群、跨政黨、跨世代解決共同問題的運動，在團結集結下，希望這次選舉出現不一樣的結果，再次讓花蓮閃亮。