阿霞飯店原本被看好有望摘星，圖為阿霞飯店招牌菜之一的紅蟳米糕。(摘自阿霞飯店臉書)

美食聖經《米其林指南》今天公布2022年入選星級餐廳的名單，由於今年是台南首度被納入，向來有「美食之都」美譽的台南，有多家餐廳被看好可望摘星，結果揭曉，台南無緣摘星，台南人也霸氣喊，台南美食不靠「星星」肯定。

觀光旅遊局長郭貞慧說，平常心看待米其林摘星，這兩年推廣美食、餐廳也是側重希望能提升台南美食整體的環境、服務與品質，「台南美食被肯定，從來都不是來自任何評鑑」。她也說，本來第一年參與米其林指南評選，就抱定是學習的心情，多數餐廳業者也都不熟悉相關細節，第一年先摸索學習，接下來會更嫻熟。

她也說，雖然沒能成功摘星，但今年有27家餐廳、小吃入選「必比登推薦」，是台北、台中、台南、高雄 4地區中，擁有「最多新入選」必比登推介的城市，成績相當亮眼。

被看好可望為台南摘星的「阿霞飯店」第四代老闆吳健豪說，有沒有摘星都感謝，有摘星，多一個曝光與認同，但不管有沒有，都不會想太多，把本來該做的事做好比較重要。尤其，星等評鑑本來就很主觀，阿霞仍會維持自身特色，持續帶給消費者好的料理。