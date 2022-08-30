腎臟科醫師洪永祥近日分享一個案例，一名婦人說兒子23歲當爸後，想要再拚第二胎卻生不出來，7年來「做人」都失敗，洪永祥問診後才發現因為婦人兒子長期在高溫的廚房工作，精蟲都被烤熟，再加上兒子5年胖10公斤，導致精蟲數量不夠、活動力差，建議患者減少在廚房工作時間及減重，後來才順利讓妻子懷孕。

洪永祥近日於談話性節目《醫師好辣》指出，一名婦人向他表示，兒子很早婚，23歲就當爸，後來想要拚生第二胎，但無論他們怎麼「做人」都失敗，7年來生不出老二，夫妻倆去檢查生育功能，媳婦沒有任何問題。

洪永祥表示，婦人的兒子到泌尿科做精蟲分析，發現精蟲數目不夠、活動力也差，判斷是兒子生不出來，一家人滿頭問號，「這7年到底發生什麼事？」事後婦人向醫師說，兒子是名廚師，25歲的時候創業開快炒店，為了要賺更多錢，每天在高溫的廚房工作長達好幾個小時，且持續5年。

洪永祥說，高溫的廚房等同於烤箱，精蟲都被烤熟，且婦人的兒子因為開快炒店，5年內胖了10公斤，洪永祥建議婦人兒子減少在廚房工作的時間，另聘一個新的廚師，再瘦10公斤，果真沒多久婦人的媳婦就懷上第二胎了。

洪永祥說，男性每次射精1.5c.c.，每c.c.要有1500萬隻精蟲，40%的精蟲會游動、具有活動力才是正常，若是因為外在因素，如體重過胖、長期處在高溫環境等，都是可以改變，如果想要懷孕，不論男女都要好好保養身體。