約翰霍普金斯大學應用經濟學教授漢克（Steve Hanke）表示，明年美國經濟將陷入衰退，但這未必是因為利率升高。

漢克在接受媒體訪問時表示，我們將陷入衰退，因為我們已經有5個月的M2貨幣供給增長為零，而聯準會甚至沒有注意到這件事。

漢克提出警告，最近幾個月，美國的貨幣供給停滯不前，這可能導致經濟放緩。他表示：「我們將在2023年迎來一場大規模的經濟衰退（one whopper of a recession）」，與此同時，由於美國貨幣供應量在兩年前新冠疫情爆發時出現了「前所未見的增長」，因此通膨料將持續居高不下，「這就是我們現在陷入通膨的原因，這就是為什麼我們到2023年、甚至可能到2024年都無法擺脫通膨的原因」。漢克並警告，過量的貨幣供應將導致美國面臨停滯性通膨（stagflation）。

他表示，我們面臨的問題在於聯準會主席鮑爾不明白現在和過去造成通膨的原因是什麼，他仍在著眼於供應方面的問題，他沒有告訴我們通膨總是由貨幣供應量的過度增長所引起，是打開印鈔機造成的。

鮑爾上周五在傑克森霍爾（Jackson Hole）央行年會上表示，他認為美國的通膨高漲是因為需求強勁和供應緊缺，聯準會的工具主要是針對總需求。