新光金(2888)今天召開線上法說會，第二季底不動產報酬率只剩下0.004％，幾乎接近於零，台灣前兩大有名包租公收租都沒利潤？公司方面解釋，主要上半年央行升息因素所致，由於連續升息1碼及半碼，公司以收益法計算，折現率跟著調整，導致不動產公允價值產生評價損失，總共影響22億元。

新光金上半年合併稅後淨利29.16億元，每股盈餘為0.16元，總資產規模約4.77兆元，合併股東權益約2,048.5億元，每股淨值約12.95元。

子公司新壽上半年初年度保費322.2億元，年成長47.1％，市佔率為7.0％，策略上仍以價值型商品及外幣保單為新契約推動主軸，其中外幣保單初年度保費達265.6億元，佔初年度保費比重達82.4％。資本適足率為237.5％。

經常性收益隨著新錢報酬率提升逐步回穩，另外，受惠於美元升值，匯兌在避險後仍有利益，上半年提存外匯價格變動準備約156.9億元，至6月底外匯價格變動準備累積餘額達183.9億元，有助抵禦匯率波動及避險策略彈性。

今年上半年年化投資報酬率為3.44％，避險前經常性收益率為3.19％，避險後受惠強勢美元，經常性收益率3.27％，較去年同期1.73％大幅增加。受惠於台幣貶值且避險策略得宜，2022年上半年年化避險利得為0.11％。

資產配置方面，至第二季底，總投資金額3兆3519億元，不動產佔比7％，投報率0.004％；擔保放款佔比1.3％，投報率1.8％；保單借款佔比3.2％，投報率5.3％；國外股票佔比1.5％，國外固定收益佔比65.6％，國外整體投報率3.8％；國內固定收益佔比10.8％，國內股票佔比6.4％，國內整體投報率3.5％；現金佔比4.2％，投報率0.4％。

公司方面表示，OCI未實現損失600億元，主要虧損都還是在債券；上半年股票減碼，國內股票佔比第二季底只有6.4％，目前有加碼空間，但仍須看市場狀況。

針對俄羅斯債券部分，整體相關投資金額290億元，涵蓋利息本金風險都納入考量，已經提列預期損失近33億元，暫時沒有再考慮增提動作，是否調整回沖或增提，還要觀察地緣政治影響。

新壽第二季底不動產占比7％，投報率剩下0.004％，因不動產公允價值產生評價損失所致，其實新壽今年租金收入22.5億元，還比去年同期21.6億元增加，未來如果調整租金、或升息趨緩乃至降息，影響性會跟著降低。