台北榮總今舉辦「醫商合作與企業誠信」廉政論壇，邀集產官學界、醫商企業代表、各榮總及所屬分院同仁與會，結合線上視訊擴大參與。北榮院長陳威明院長表示，誠信是做人基本原則，亦為醫商之間交流基礎，期藉由廉政論壇舉辦，建立公私部門深化交流管道，強化醫商誠信治理，凝聚協力合作共識，共同營造廉能優質的醫療環境。

法務部廉政署副署長馮成致詞指出，台灣2021年清廉印象指數（CPI）為全球第25名，創下歷來最佳成績，獲得國際間肯定，台灣致力於協助建構公私部門反貪腐機制的努力已經被世界看見。未來將持續深化公私部門交流凝聚共識，跨域攜手合作共創廉潔家園。

士林地檢署檢察長繆卓然表示，北榮本次廉政論壇，除由產業界分享誠信治理經驗外，另以醫商互動事件，面臨的問題及可能涉及法規，例如公務員廉政倫理規範、採購人員倫理準則、醫師倫理規範、刑法、貪汙治罪條例，區分可能違法的模糊地帶，共同進行跨域橫向研討及深化交流，一起為推動國家廉政工作努力。

北榮本次論壇分為「標竿學習」、「專題演講」、「綜合座談」三大部份。其中「標竿學習」邀請裕利公司總裁周志鴻及西門子公司法務長周炳全分享「企業誠信治理經驗」，從企業角度出發，闡述與醫事人員互動規範及推動企業誠信現況。

「專題演講」由陽明交通大學教授林志潔闡述「第三部門之誠信經營與廉政治理」；「綜合座談」則由林志潔主持，邀請法務部廉政署副署長馮成、士林地檢署主任檢察官張惠菁、北榮副院長馬旭、裕利公司總裁周志鴻及西門子公司法務長周炳全與談，聚集醫、學、法及商界代表，針對「醫商互動誠信倫理」進行觀點交鋒，激盪多元思維，探討醫商互動的分際所在，型塑公、私雙贏契機。