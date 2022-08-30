許多粗心大意的人常會不小心把手機、錢包等貴重物品遺留在廁所內，不過日前一名女網友上網抱怨，在公司廁所不小心撞見同事忘記帶走的「變種姐夫」，嚇得她忍不住爆粗口，事後更尷尬地不敢直視同事。文章一出「變種姐夫」的奇特形狀掀起網友熱議，直說「我以為是門把…看來我見識還太淺了」。

原PO在「Dcard」上發文表示，自己在某間只有四人的小公司任職，日前上廁所時意外發現，洗手台上的架子有一個黑色絨布袋，左邊放了一個「後庭愉悅玩具」，底部還是閃亮亮的黃色鑽石的模樣，讓人想要忽略也難。

震驚的原PO忍不住在心中飆髒話，「X小？這時候出去大家一定都以為是我的！」為了避免誤會，她在走出廁所時對空氣喊話：「那個…廁所有東西喔」，沒想到某位同事連忙起身進入廁所，不久便傳出沖洗的水聲。原PO表示，當天中午碰巧有公司聚餐，讓她尷尬得完全不敢和這名同事對到眼，崩潰地說：「你要我以後怎麼面對那個廁所！」

同事意外把「小玩具」遺留在公司的廁所，直到原PO提醒才趕快收起來。（圖／翻攝自Dcard）

貼文曝光後引起網友討論，紛紛留言，「天啊！這個尺寸」、「我還真的不知道是甚麼」、「塞著會很像螢火蟲耶…」、「J個是變種姐夫？」、「我以為是門把…看來我見識還太淺了」、「沒關係，我媽以前的公司還出現黑色雷絲內褲」、「只要你不尷尬，尷尬的就是別人」。