《臺北、臺中、臺南 ＆ 高雄米其林指南 2022》今（3日）揭曉星級餐廳、必比登推介及入選指南的餐廳完整名單。今年1星餐廳共有30家，分別是台北24家，台中4家，高雄2家，台南則無，其中新上榜的星級餐廳則有7家。另外2星餐廳有7家，3星則繼續由頤宮獨佔鰲頭。
【米其林一星名單（30家）】
1.教父牛排
地址：台北市中山區樂群三路58號
電話：02-8501-1838
2.金蓬萊遵古台菜
地址：台北市士林區天母東路101號
電話：02-2871-1517
3.Impromptu by Paul lee
地址：台北市中山區中山北路二段39巷3號B1
電話：02-2521-2518
4.謙安和
地址：台北市大安區安和路一段127巷4號
電話：02-2700-8128
5.吉兆割烹壽司
地址：台北市大安區忠孝東路四段181巷48號1樓
電話：02-2771-1020
6.Longtail
地址：台北市大安區敦化南路二段174號
電話：02-2732-6616
7.明福台菜海產
地址：台北市中山區中山北路二段137巷18-1號
電話：02-2562-9287
8.渥達尼斯磨坊
地址：台北市中山區建國北路1段61號GF
電話：02-2500-6832
9.山海樓
地址：台北市中正區仁愛路二段94號
電話：02-2351-3345
10.明壽司
地址：台北市中山區雙城街25巷6之3號
電話：02-2596-1069
11.鰭野村
地址：台北市大安區仁愛路四段300巷19弄4號
電話：02-2707-7518
12.鰭隆
地址：台北市中山區新生北路二段60-5號
電話：02-2581-8380
13.天香樓
地址：台北市中山區民權東路二段41號B1
電話：02-2597-1234
14.雅閣 Ya Ge
地址：台北市松山區敦化北路158號
電話：02-2715-6788
15.De Nuit
地址：台北市大安區信義路四段175號
電話：02-2700-1958
16.富錦樹台菜香檳（松山）
地址：台北市松山區敦化北路199巷17號1樓
電話：02-8712-8770
17.米香
地址：台北市中山區樂群二路55號3樓
電話：02-7722-3391
18.牡丹
地址：台北市大安區四維路52巷17號
電話：02-2706-8699
19.T＋T
地址：台北市松山區敦化北路165巷11號
電話：02-2719-9191
20.俺達的肉屋 Oretachi No Nikuya
地址：台中市西區公益路192-1號
電話：04-2325-0588
21.鹽之華Fleur de Sel
地址：台中市西屯區市政路581-1號
電話：04-2252-0991
22. Forchetta
地址：台中市西屯區惠中六街15號2樓
電話：04-2255-8111
23.澀
地址：台中市北區育德路201號
電話：04-2203-7830
24.Holt（新入榜）
地址：台北市松山區民生東路三段113巷6弄11號
電話：02-2545-1113
25.Liberté（新入榜）
地址：高雄市前鎮區中華五路802號
電話：07-334-7810
26.巴黎廳1930x高山英紀（新入榜）
地址：台北市中山區民權東路二段41號2樓
電話：02-2597-1234
27.欣葉 鐘菜（新入榜）
地址：台北市中山區樂群二路199號
電話：02-2532-7373
28.承（新入榜）
地址：高雄市前鎮區中華五路806號2樓
電話：07-334-6709
29.壽司芳（新入榜）
地址：台北市大安區忠孝東路四段216巷19弄12號
電話：02-2721-5560
30.彧割烹（新入榜）
地址：台北市松山區三民路9-1號
電話：02-2503-0303
【米其林二星名單（7家）】
1. Logy
地址：台北市大安區安和路一段109巷6號
電話：02-2700-0509
2. RAW
地址：台北市中山區樂群三路301號
電話：02-8501-5800
3. 祥雲龍吟 Shoun RyuGin
地址：台北市中山區樂群三路301號
電話：02-8501-5808
4. 態芮 Taïrroir
地址：台北市中山區樂群三路299號6樓
電話：02-8501-5500
5. 請客樓 The Guest House
地址：台北市中正區忠孝東路一段12號17樓
電話：02-2321-1818
6.侯布雄
地址：台北市信義區松仁路28號5樓
電話：02-8729-2628
7.JL Studio
地址：台中市南屯區益豐路四段689號2樓
電話：04-2380-3570
【米其林三星名單（1家）】
1. 頤宮 Le Palais
地址：台北市大同區承德路一段3號17樓
電話：02-2181-9950＃3261
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