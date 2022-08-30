《臺北、臺中、臺南 ＆ 高雄米其林指南 2022》今（3日）揭曉星級餐廳、必比登推介及入選指南的餐廳完整名單。今年1星餐廳共有30家，分別是台北24家，台中4家，高雄2家，台南則無，其中新上榜的星級餐廳則有7家。另外2星餐廳有7家，3星則繼續由頤宮獨佔鰲頭。

【米其林一星名單（30家）】

1.教父牛排

地址：台北市中山區樂群三路58號

電話：02-8501-1838

2.金蓬萊遵古台菜

地址：台北市士林區天母東路101號

電話：02-2871-1517

3.Impromptu by Paul lee

地址：台北市中山區中山北路二段39巷3號B1

電話：02-2521-2518

4.謙安和

地址：台北市大安區安和路一段127巷4號

電話：02-2700-8128

5.吉兆割烹壽司

地址：台北市大安區忠孝東路四段181巷48號1樓

電話：02-2771-1020

6.Longtail

地址：台北市大安區敦化南路二段174號

電話：02-2732-6616

7.明福台菜海產

地址：台北市中山區中山北路二段137巷18-1號

電話：02-2562-9287

8.渥達尼斯磨坊

地址：台北市中山區建國北路1段61號GF

電話：02-2500-6832

9.山海樓

地址：台北市中正區仁愛路二段94號

電話：02-2351-3345

10.明壽司

地址：台北市中山區雙城街25巷6之3號

電話：02-2596-1069

11.鰭野村

地址：台北市大安區仁愛路四段300巷19弄4號

電話：02-2707-7518

12.鰭隆

地址：台北市中山區新生北路二段60-5號

電話：02-2581-8380

13.天香樓

地址：台北市中山區民權東路二段41號B1

電話：02-2597-1234

14.雅閣 Ya Ge

地址：台北市松山區敦化北路158號

電話：02-2715-6788

15.De Nuit

地址：台北市大安區信義路四段175號

電話：02-2700-1958

16.富錦樹台菜香檳（松山）

地址：台北市松山區敦化北路199巷17號1樓

電話：02-8712-8770

17.米香

地址：台北市中山區樂群二路55號3樓

電話：02-7722-3391

18.牡丹

地址：台北市大安區四維路52巷17號

電話：02-2706-8699

19.T＋T

地址：台北市松山區敦化北路165巷11號

電話：02-2719-9191

20.俺達的肉屋 Oretachi No Nikuya

地址：台中市西區公益路192-1號

電話：04-2325-0588

21.鹽之華Fleur de Sel

地址：台中市西屯區市政路581-1號

電話：04-2252-0991

22. Forchetta

地址：台中市西屯區惠中六街15號2樓

電話：04-2255-8111

23.澀

地址：台中市北區育德路201號

電話：04-2203-7830

24.Holt（新入榜）

地址：台北市松山區民生東路三段113巷6弄11號

電話：02-2545-1113

25.Liberté（新入榜）

地址：高雄市前鎮區中華五路802號

電話：07-334-7810

26.巴黎廳1930x高山英紀（新入榜）

地址：台北市中山區民權東路二段41號2樓

電話：02-2597-1234

27.欣葉 鐘菜（新入榜）

地址：台北市中山區樂群二路199號

電話：02-2532-7373

28.承（新入榜）

地址：高雄市前鎮區中華五路806號2樓

電話：07-334-6709

29.壽司芳（新入榜）

地址：台北市大安區忠孝東路四段216巷19弄12號

電話：02-2721-5560

30.彧割烹（新入榜）

地址：台北市松山區三民路9-1號

電話：02-2503-0303

【米其林二星名單（7家）】

1. Logy

地址：台北市大安區安和路一段109巷6號

電話：02-2700-0509

2. RAW

地址：台北市中山區樂群三路301號

電話：02-8501-5800

3. 祥雲龍吟 Shoun RyuGin

地址：台北市中山區樂群三路301號

電話：02-8501-5808

4. 態芮 Taïrroir

地址：台北市中山區樂群三路299號6樓

電話：02-8501-5500

5. 請客樓 The Guest House

地址：台北市中正區忠孝東路一段12號17樓

電話：02-2321-1818

6.侯布雄

地址：台北市信義區松仁路28號5樓

電話：02-8729-2628

7.JL Studio

地址：台中市南屯區益豐路四段689號2樓

電話：04-2380-3570

【米其林三星名單（1家）】

1. 頤宮 Le Palais

地址：台北市大同區承德路一段3號17樓

電話：02-2181-9950＃3261