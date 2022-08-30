民進黨新北市長參選人林佳龍表示，自7月13日接受徵召以來，他看到了各個戰力旺盛的議員參選人，因此喊出「新北大翻新、揮出市長、議員滿貫全壘打」的口號，霸氣表示：年底要把37位最好的議員候選人送進議會，為新北服務！

林佳龍今（30）日在臉書表示，7月13日接受徵召參選新北市長後，與團隊成員一起跑遍新北每一個地方，無論在哪裡都感受到民進黨上下一心、要贏得11月26日選戰的決心，「這場戰役，不只是林佳龍的戰役，也不只是民進黨的戰役，這是一場改變新北市的民主戰役！」

「年底，我們一定要把 37 位最好的議員候選人送進議會，為新北服務！」林佳龍指出，過去這段時間，他看到民進黨的議員參選人們，各個戰力旺盛、鬥志堅強，每個人都希望新北更好，都有志氣要構建新的新北認同。

林佳龍向所有協助過他的人表達感謝，並說他從政的每一天都在思考如何讓台灣變得更好，希望能夠獲得選民的支持，一起締造新的歷史，「請相信我，我一定會成為一個更好的新北市長！」