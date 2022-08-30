外交部長吳釗燮今天與瓜地馬拉外交部長步卡羅共同簽署「中華民國(台灣)外交部與瓜地馬拉共和國外交部外交人員訓練及交流合作協定」，吳釗燮指出，協定開啟兩國外交部合作的新篇章，也為未來兩國外交人員的培訓與交流奠定良好的合作基礎，將可增進兩國外交人員的相互瞭解與友好合作關係。

吳釗燮並代表我國政府頒贈步卡羅「大綬景星勳章」，步卡羅外長則代表瓜國政府頒贈吳釗燮「大項鍊伊利薩里勳章」。

吳釗燮致詞，感謝步卡羅自本年2月就任以來對台灣的堅定支持，以及深化台瓜兩國邦誼的卓越貢獻。對於獲頒瓜國「大項鍊伊利薩里勳章」，這不僅是他個人及外交部的榮耀，更是台瓜兩國邦誼友好的象徵。

面對中國不斷升高對台灣的軍事威脅，瓜國總統賈麥岱及瓜國外交部都在第一間公開力挺台灣，吳釗燮再次代表我國政府與人民表達由衷的謝忱。

步卡羅則強調，「做正確的事、捍衛主權、為人類貢獻」正是「大項鍊伊利薩里勳章」表彰的精神，也是蔡總統及吳部長傳承給下一代的榜樣；經由所簽署的兩國外交人員合作協定，將深化台瓜兩國外交人員深入瞭解及共同協作。

他說，此行除傳達瓜地馬拉與台灣休戚與共的堅定情誼，更對台灣長期提供瓜國各項援助合作表示感謝，也期盼台瓜兩國繼續攜手共創美好未來。

瓜地馬拉是我國在中美洲的重要友邦，兩國共享民主、自由及人權等普世價值，瓜國長期堅定支持台灣參與國際組織、會議與活動；兩國在各項領域合作密切，成果深獲瓜國政府及人民肯定。