職棒啦啦隊女孩是吸引球迷觀賽的賣點之一，每位女孩都擁有吸引粉絲的特質和魅力，像是味全龍啦啦隊成員君白，擁有高顏值和仙氣般的外貌，擄獲不少粉絲的心，沒想到近日在臉書曬出一系列穿著比基尼的辣照，讓人驚呼沒想到身材這麼有料。

君白曬出與友人搭遊艇前往牛奶海遊玩的照片，一向給人仙氣飄飄空靈模樣的她，罕見曬出穿著比基尼的清涼養眼照，完全翻轉所有人原有的既定印象，只見她穿著比基尼擺出撩人姿勢，火辣的S曲線將好身材展露無遺，接著一張側身照只見背部全裸，雪白肌膚一覽無遺，讓人增添無限想空間，此外，只見比基尼包不住胸前傲人車頭燈，幾乎要呼之欲出，讓人訝異身材竟如此有料，幾乎捨不得將視線移開。

對此，網友紛紛留言：「嗷嗚，仙女變辣妹」、「年輕就是本錢，身材火辣」、「果然是仙女啊」、「看到君白的美態，我也暈個美叮美噹」、「君白突破天花板了」、「該是出寫真集的時刻了」、「可以請君白沖泡牛奶給粉絲嗎」。

君白事後也不忘與眾人分享出遊心得，她開心表示：「這個夏天終於體驗到牛奶海的魅力了，雖然上船前就嗑了兩顆藥，卻還是暈一個美叮美噹，但所見的碧藍景色實在願意再暈一次啊，難怪稱之為上帝打翻的牛奶」，字句透露出對這趟旅程相當滿意。